В Екатеринбурге начался активный снос бизнес-центра по улице Репина, там же располагался отель Guru. Постройку уже частично разрушили, кое-где остались стены и двери, виден утеплитель. Посмотрите, как продвигается снос, — в фоторепортаже URA.RU.
Первый этап сноса начался еще 5 января. К объекту пригнали технику, а площадку огородили забором. Бизнес-центр прекратил работу в сентябре.
Ранее агентство рассказывало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») заказала историко-культурную экспертизу, по итогам которой на участке разрешили стройку. Теперь на этой территории можно возвести около 50 тысяч квадратных метров жилья.
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