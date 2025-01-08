08 января 2025

Возле «Екатеринбург Арены» крушат бизнес-центр. Фото

В Екатеринбурге начали сносить отель Guru
© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с обломками здания орудует техника
Рядом с обломками здания орудует техника Фото:

В Екатеринбурге начался активный снос бизнес-центра по улице Репина, там же располагался отель Guru. Постройку уже частично разрушили, кое-где остались стены и двери, виден утеплитель. Посмотрите, как продвигается снос, — в фоторепортаже URA.RU. 

Первый этап сноса начался еще 5 января. К объекту пригнали технику, а площадку огородили забором. Бизнес-центр прекратил работу в сентябре.

Ранее агентство рассказывало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») заказала историко-культурную экспертизу, по итогам которой на участке разрешили стройку. Теперь на этой территории можно возвести около 50 тысяч квадратных метров жилья. 

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В Екатеринбурге начался активный снос бизнес-центра по улице Репина, там же располагался отель Guru. Постройку уже частично разрушили, кое-где остались стены и двери, виден утеплитель. Посмотрите, как продвигается снос, — в фоторепортаже URA.RU.  Первый этап сноса начался еще 5 января. К объекту пригнали технику, а площадку огородили забором. Бизнес-центр прекратил работу в сентябре. Ранее агентство рассказывало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») заказала историко-культурную экспертизу, по итогам которой на участке разрешили стройку. Теперь на этой территории можно возвести около 50 тысяч квадратных метров жилья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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