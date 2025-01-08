Екатеринбуржцы стали реже вызывать скорую в новогодние праздники: причина

В новогодние праздники 7,5% вызовов скорой в Екатеринбурге касались опьянения

09 января 2025 в 14:13 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники жители Екатеринбурга вызывали скорую около 11,2 тысяч раз Фото: Илья Московец © URA.RU В период новогодних каникул медики скорой помощи в Екатеринбурге выполнили 11,2 тысяч выездов, что примерно на 3,3 тысячи меньше, чем за прошлогодние праздники. Часть вызовов касалась признаков алкогольного опьянения, рассказал на пресс-конференции ТАСС замглавврача по организационно-методической и экспертной работе СМП Евгений Рузанов. «Количество вызовов, выполненных бригадами СМП, было немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 11,2 тысяч. В прошлом году было 14,5 тысяч <…> Снизилось количество выездов к пациентам с признаками опьянения. В этом году их было 7,5%, а в прошлом — порядка 10%», — сказал Рузанов, отметив, что снижение числа вызовов скорой в праздники связано со стабильной эпидситуацией ОРВИ. По его словам, по этому поводу было в пять раз меньше выездов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом много вызовов поступало от травмированных жителей уральской столицы. «Количество людей с травмами осталось на том же уровне, как и в прошлом году. <…> Превалировать стали травмы уличного характера. Возможно, это связано с температурным режимом — погодные условия позволяли людям находиться в общественных местах, на улицах», — рассказал он. В каникулы в городе круглосуточно дежурили около 110 бригад СМП, каждый день работали примерно 350-400 медиков. По словам Рузанова, в эти дни ситуация не требовала увеличения количества бригад. В преддверии Нового года URA.RU рассказывало истории фельдшеров, по каким поводам вызывали СМП в зимние каникулы в 2024-м. Например, один мужчина вышел из окна девятого этажа «за пузырем», а затем самостоятельно пришел на станцию скорой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период новогодних каникул медики скорой помощи в Екатеринбурге выполнили 11,2 тысяч выездов, что примерно на 3,3 тысячи меньше, чем за прошлогодние праздники. Часть вызовов касалась признаков алкогольного опьянения, рассказал на пресс-конференции ТАСС замглавврача по организационно-методической и экспертной работе СМП Евгений Рузанов. «Количество вызовов, выполненных бригадами СМП, было немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 11,2 тысяч. В прошлом году было 14,5 тысяч <…> Снизилось количество выездов к пациентам с признаками опьянения. В этом году их было 7,5%, а в прошлом — порядка 10%», — сказал Рузанов, отметив, что снижение числа вызовов скорой в праздники связано со стабильной эпидситуацией ОРВИ. По его словам, по этому поводу было в пять раз меньше выездов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом много вызовов поступало от травмированных жителей уральской столицы. «Количество людей с травмами осталось на том же уровне, как и в прошлом году. <…> Превалировать стали травмы уличного характера. Возможно, это связано с температурным режимом — погодные условия позволяли людям находиться в общественных местах, на улицах», — рассказал он. В каникулы в городе круглосуточно дежурили около 110 бригад СМП, каждый день работали примерно 350-400 медиков. По словам Рузанова, в эти дни ситуация не требовала увеличения количества бригад. В преддверии Нового года URA.RU рассказывало истории фельдшеров, по каким поводам вызывали СМП в зимние каникулы в 2024-м. Например, один мужчина вышел из окна девятого этажа «за пузырем», а затем самостоятельно пришел на станцию скорой.