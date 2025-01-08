08 января 2025

Екатеринбуржцы стали реже вызывать скорую в новогодние праздники: причина

В новогодние праздники 7,5% вызовов скорой в Екатеринбурге касались опьянения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Екатеринбург , здоровье, медицина, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В новогодние праздники жители Екатеринбурга вызывали скорую около 11,2 тысяч раз Фото:

В период новогодних каникул медики скорой помощи в Екатеринбурге выполнили 11,2 тысяч выездов, что примерно на 3,3 тысячи меньше, чем за прошлогодние праздники. Часть вызовов касалась признаков алкогольного опьянения, рассказал на пресс-конференции ТАСС замглавврача по организационно-методической и экспертной работе СМП Евгений Рузанов.

«Количество вызовов, выполненных бригадами СМП, было немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 11,2 тысяч. В прошлом году было 14,5 тысяч <…> Снизилось количество выездов к пациентам с признаками опьянения. В этом году их было 7,5%, а в прошлом — порядка 10%», — сказал Рузанов, отметив, что снижение числа вызовов скорой в праздники связано со стабильной эпидситуацией ОРВИ. По его словам, по этому поводу было в пять раз меньше выездов, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом много вызовов поступало от травмированных жителей уральской столицы. «Количество людей с травмами осталось на том же уровне, как и в прошлом году. <…> Превалировать стали травмы уличного характера. Возможно, это связано с температурным режимом — погодные условия позволяли людям находиться в общественных местах, на улицах», — рассказал он. В каникулы в городе круглосуточно дежурили около 110 бригад СМП, каждый день работали примерно 350-400 медиков. По словам Рузанова, в эти дни ситуация не требовала увеличения количества бригад.

В преддверии Нового года URA.RU рассказывало истории фельдшеров, по каким поводам вызывали СМП в зимние каникулы в 2024-м. Например, один мужчина вышел из окна девятого этажа «за пузырем», а затем самостоятельно пришел на станцию скорой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период новогодних каникул медики скорой помощи в Екатеринбурге выполнили 11,2 тысяч выездов, что примерно на 3,3 тысячи меньше, чем за прошлогодние праздники. Часть вызовов касалась признаков алкогольного опьянения, рассказал на пресс-конференции ТАСС замглавврача по организационно-методической и экспертной работе СМП Евгений Рузанов. «Количество вызовов, выполненных бригадами СМП, было немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 11,2 тысяч. В прошлом году было 14,5 тысяч <…> Снизилось количество выездов к пациентам с признаками опьянения. В этом году их было 7,5%, а в прошлом — порядка 10%», — сказал Рузанов, отметив, что снижение числа вызовов скорой в праздники связано со стабильной эпидситуацией ОРВИ. По его словам, по этому поводу было в пять раз меньше выездов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом много вызовов поступало от травмированных жителей уральской столицы. «Количество людей с травмами осталось на том же уровне, как и в прошлом году. <…> Превалировать стали травмы уличного характера. Возможно, это связано с температурным режимом — погодные условия позволяли людям находиться в общественных местах, на улицах», — рассказал он. В каникулы в городе круглосуточно дежурили около 110 бригад СМП, каждый день работали примерно 350-400 медиков. По словам Рузанова, в эти дни ситуация не требовала увеличения количества бригад. В преддверии Нового года URA.RU рассказывало истории фельдшеров, по каким поводам вызывали СМП в зимние каникулы в 2024-м. Например, один мужчина вышел из окна девятого этажа «за пузырем», а затем самостоятельно пришел на станцию скорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...