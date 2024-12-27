Запои и запоры: по каким поводам жители Екатеринбурга вызывают скорую в Новый год

В новогодние праздники в Екатеринбурге 40% вызовов скорой касаются пьянства

28 декабря 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники жители Екатеринбурга чаще жалуются на симптомы похмелья Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга всегда активно празднуют Новый год, нередко получая травмы. При этом доля вызовов из-за пьянства, по данным источника URA.RU в медицинской структуре, может достигать 40%. О том, на какие вызовы приходилось выезжать скорой медицинской помощи (СМП) в новогодние каникулы в 2024 году, агентству рассказали несколько фельдшеров. Иногда уральцы вызывают скорую при легком недомогании или путают симптомы похмелья с болезнью Фото: Анна Майорова © URA.RU Ситуации, с которыми сталкиваются бригады скорой, порой могут показаться абсурдными. Одному из собеседников вспомнилось, как на Уктусе поступил вызов из-за того, что четырехлетний ребенок не мог опорожниться два дня. «В первую очередь возникает вопрос, насколько обоснован этот вызов. С одной стороны, родители беспокоятся за ребенка. С другой, такие вызовы дополнительно нагружают медиков и отвлекают от более серьезных случаев», — сказал он. Скорую жители уральской столицы вызывали из-за неудач во время ванных процедур или чувствуя легкое недомогание. Например, чистя уши, одна женщина протолкнула ватку слишком глубоко. Запаниковав, что потеряет слух, она решила не идти в поликлинику, а вызвала скорую помощь. «Когда медики отказались госпитализировать ее, она начала скандалить», — вспомнил собеседник. По словам другого, 30-летний мужчина посчитал, что температура 37,3 — «ужасно высокая», и решил вызвать бригаду. Источник отметил, что такие случаи не редкость. Из-за сильного алкогольного опьянения в новогодние праздники некоторые люди получают серьезные травмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В праздники уральцы часто злоупотребляют алкоголем. Из-за этого симптомы похмелья могут спутать с каким-то заболеванием. По словам одного из медиков, доля вызовов из-за пьянства может достигать почти 40%. Например, житель Екатеринбурга стал вызывать скорую, опасаясь, что у него появились симптомы инсульта. «На самом деле инсульта не было. Мужчине просто нужно было поесть, принять обезболивающее, отдохнуть и прекратить запой», — рассказал источник. Из-за бурной вечеринки с алкоголем уральцы могут и серьезно пострадать. Так, однажды на станцию скорой пришел мужчина на костылях и жаловался, что у него «все болит», а особенно — ноги и голова. «Оказалось, что они хорошо посидели с друзьями, а потом он сам не понял как, но вышел из окна девятого этажа за „пузырем“», — вспомнил новогоднюю историю медик, добавив, что жизнь мужчине спасли козырек над подъездом и деревья. У него было много переломов и сотрясение мозга, но он выжил. В январе 2024 года жители Екатеринбурга вызывали скорую даже для оформления больничного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медики ежедневно выезжают на вызовы. И, как вспоминают они, абсурдные истории случаются не только в зимние праздники. Например, один из собеседников рассказал, как в дежурную часть позвонили: «Пожар, дым идет!». Медики ехали, опережая пожарных. Оказалось, что в квартире девушка заговорилась по телефону, пока жарила картошку. Из окна пошел дым, а соседи решили вызвать экстренные службы. Летом житель Чкаловского района сообщил диспетчеру о глубокой ране, требовал срочной медпомощи. На место прибыла бригада, однако оказалось, что мужчина не стал жертвой несчастного случая, а всего лишь расковырял родинку на шее и срезал ее маникюрными ножницами. В январе 2024 года, по данным минздрава, медики выезжали на 37 тысяч вызовов, каждый четвертый из них был экстренным. В дежурную нередко звонили даже в таких ситуациях, когда требовался больничный лист. «СМП — экстренная служба, не предназначенная для назначения или коррекции терапии, оформления больничных листов, лабораторной диагностики и аналогичных процедур», — объясняли тогда в пресс-службе министерства. Сейчас в городе развернуто 114 бригад СМП. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам усилить работу медслужб в период новогодних праздников. Во время каникул в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга всегда активно празднуют Новый год, нередко получая травмы. При этом доля вызовов из-за пьянства, по данным источника URA.RU в медицинской структуре, может достигать 40%. О том, на какие вызовы приходилось выезжать скорой медицинской помощи (СМП) в новогодние каникулы в 2024 году, агентству рассказали несколько фельдшеров. Ситуации, с которыми сталкиваются бригады скорой, порой могут показаться абсурдными. Одному из собеседников вспомнилось, как на Уктусе поступил вызов из-за того, что четырехлетний ребенок не мог опорожниться два дня. «В первую очередь возникает вопрос, насколько обоснован этот вызов. С одной стороны, родители беспокоятся за ребенка. С другой, такие вызовы дополнительно нагружают медиков и отвлекают от более серьезных случаев», — сказал он. Скорую жители уральской столицы вызывали из-за неудач во время ванных процедур или чувствуя легкое недомогание. Например, чистя уши, одна женщина протолкнула ватку слишком глубоко. Запаниковав, что потеряет слух, она решила не идти в поликлинику, а вызвала скорую помощь. «Когда медики отказались госпитализировать ее, она начала скандалить», — вспомнил собеседник. По словам другого, 30-летний мужчина посчитал, что температура 37,3 — «ужасно высокая», и решил вызвать бригаду. Источник отметил, что такие случаи не редкость. В праздники уральцы часто злоупотребляют алкоголем. Из-за этого симптомы похмелья могут спутать с каким-то заболеванием. По словам одного из медиков, доля вызовов из-за пьянства может достигать почти 40%. Например, житель Екатеринбурга стал вызывать скорую, опасаясь, что у него появились симптомы инсульта. «На самом деле инсульта не было. Мужчине просто нужно было поесть, принять обезболивающее, отдохнуть и прекратить запой», — рассказал источник. Из-за бурной вечеринки с алкоголем уральцы могут и серьезно пострадать. Так, однажды на станцию скорой пришел мужчина на костылях и жаловался, что у него «все болит», а особенно — ноги и голова. «Оказалось, что они хорошо посидели с друзьями, а потом он сам не понял как, но вышел из окна девятого этажа за „пузырем“», — вспомнил новогоднюю историю медик, добавив, что жизнь мужчине спасли козырек над подъездом и деревья. У него было много переломов и сотрясение мозга, но он выжил. Медики ежедневно выезжают на вызовы. И, как вспоминают они, абсурдные истории случаются не только в зимние праздники. Например, один из собеседников рассказал, как в дежурную часть позвонили: «Пожар, дым идет!». Медики ехали, опережая пожарных. Оказалось, что в квартире девушка заговорилась по телефону, пока жарила картошку. Из окна пошел дым, а соседи решили вызвать экстренные службы. Летом житель Чкаловского района сообщил диспетчеру о глубокой ране, требовал срочной медпомощи. На место прибыла бригада, однако оказалось, что мужчина не стал жертвой несчастного случая, а всего лишь расковырял родинку на шее и срезал ее маникюрными ножницами. В январе 2024 года, по данным минздрава, медики выезжали на 37 тысяч вызовов, каждый четвертый из них был экстренным. В дежурную нередко звонили даже в таких ситуациях, когда требовался больничный лист. «СМП — экстренная служба, не предназначенная для назначения или коррекции терапии, оформления больничных листов, лабораторной диагностики и аналогичных процедур», — объясняли тогда в пресс-службе министерства. Сейчас в городе развернуто 114 бригад СМП. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам усилить работу медслужб в период новогодних праздников. Во время каникул в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим.