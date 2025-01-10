В Гатчине полыхает завод по производству ацетона: что известно о ЧП

В Гатчине Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. По словам очевидцев, перед тем, как перед тем, как начал валить дым, были слышны взрывы. На место выехали сотрудники МЧС. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Взрывы и пожар
Около шести утра в Гатчине на территории промзоны на Индустриальной начался пожар. Точные причины происшествия пока неизвестны. По словам местных жителей, около шести утра по местному времени, были слышны взрывы, после чего над объектом поднялся столб дыма.
По началу сообщалось, что пламя охватило двухэтажное кирпичное строение в 1 600 квадратов. Однако пламя уже разрослось на территорию в 1 900 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.
МЧС занялись ликвидацией пожара
Сотрудники МЧС заняты ликвидацией огня. Точные причины возгорания пока не называются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия видны яркие вспышки. По информации telegram-канала Shot, произошел разлив топлива.
К тушению возгорания на промзоне были привлечены более 50 сотрудников МЧС РФ. В пресс-службе ведомства отметили, что на место выехало 12 единиц техники.
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