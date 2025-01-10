Life: в Гатчине произошел взрыв, пожар видно за километры

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В Гатчине на промзоне полыхает пожар
В Гатчине на промзоне полыхает пожар Фото:

В Гатчине Ленинградской области в промзоне на улице Индустриальной прогремели взрывы. Начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Пожар произошел в промзоне Гатчины Ленинградской области», — сообщил Life. Местные жители отмечают, что взрывы раздались примерно в 6 часов утра, после чего начался сильный пожар.

Точные причины взрыва и пожара пока неизвестны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые пытаются предотвратить дальнейшее распространение огня. 

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В Гатчине Ленинградской области в промзоне на улице Индустриальной прогремели взрывы. Начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало. «Пожар произошел в промзоне Гатчины Ленинградской области», — сообщил Life. Местные жители отмечают, что взрывы раздались примерно в 6 часов утра, после чего начался сильный пожар. Точные причины взрыва и пожара пока неизвестны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые пытаются предотвратить дальнейшее распространение огня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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