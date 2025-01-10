Life: в Гатчине произошел взрыв, пожар видно за километры

В Гатчине Ленинградской области в промзоне на улице Индустриальной прогремели взрывы. Начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.
«Пожар произошел в промзоне Гатчины Ленинградской области», — сообщил Life. Местные жители отмечают, что взрывы раздались примерно в 6 часов утра, после чего начался сильный пожар.
Точные причины взрыва и пожара пока неизвестны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые пытаются предотвратить дальнейшее распространение огня.
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