МЧС отреагировало на большой пожар в ленинградской Гатчине

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Пожар на территории промзоны в Ленинградской области тушат
Пожар на территории промзоны в Ленинградской области тушат Фото:

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Гатчине Ленинградской области, который произошел промышленной зоне. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время огнеборцы борются с возгоранием в двухэтажном кирпичном здании, площадь которого составляет 1600 квадратных метров. 

«Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале. Информация о пострадавших пока нет.

Отмечается, что на территории промзоны огонь охватил двухэтажное кирпичное здание. Площадь строения — 1600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что утром 10 января в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине Ленинградской области начался крупный пожар. По словам местных, около шести утро там же прогремели взрывы.

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Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Гатчине Ленинградской области, который произошел промышленной зоне. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время огнеборцы борются с возгоранием в двухэтажном кирпичном здании, площадь которого составляет 1600 квадратных метров.  «Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале. Информация о пострадавших пока нет. Отмечается, что на территории промзоны огонь охватил двухэтажное кирпичное здание. Площадь строения — 1600 квадратных метров. Ранее сообщалось, что утром 10 января в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине Ленинградской области начался крупный пожар. По словам местных, около шести утро там же прогремели взрывы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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