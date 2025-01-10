МЧС отреагировало на большой пожар в ленинградской Гатчине

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Гатчине Ленинградской области, который произошел промышленной зоне. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время огнеборцы борются с возгоранием в двухэтажном кирпичном здании, площадь которого составляет 1600 квадратных метров.
«Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале. Информация о пострадавших пока нет.
Отмечается, что на территории промзоны огонь охватил двухэтажное кирпичное здание. Площадь строения — 1600 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что утром 10 января в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине Ленинградской области начался крупный пожар. По словам местных, около шести утро там же прогремели взрывы.
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