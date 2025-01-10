В Златоусте автобусам разрешили ездить по мосту, закрытому для грузовиков

10 января 2025 в 14:59 Размер текста - 17 +

На время ремонта моста закрыто движение для грузовиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Златоусте Челябинской области разрешили проезд автобусов с пассажирами по мосту, который ранее закрыли для грузовиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Почему в Златоусте перекрыли мост через реку Ай для водителей, масса автомобилей которых превышает 3,5 тонны, если по этому мосту продолжают ездить автобусы с нагрузкой 18 тонн? То есть, я на пятитонной машине не могу проехать, а автобус, который везет 100 человек, может», — спрашивает один из местных жителей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста, действительно по этому мосту до сих пор разрешено движение автобусов с пассажирами. Комиссия по безопасности дорожного движения запретила лишь основной трафик грузовых автомобилей. «Благодаря запрету движения большегрузов, трафик которых был огромным, удалось существенно снизить нагрузку на конструкцию. На данный момент этой меры достаточно», — уточнили эксперты комиссии. Запрет на движение грузовиков в районе проспекта Мира в Златоусте начал действовать с 28 декабря. Он продлится на все время ремонта путепровода. Дорожные знаки установлены, для грузовиков продуманы схемы объезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области разрешили проезд автобусов с пассажирами по мосту, который ранее закрыли для грузовиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Почему в Златоусте перекрыли мост через реку Ай для водителей, масса автомобилей которых превышает 3,5 тонны, если по этому мосту продолжают ездить автобусы с нагрузкой 18 тонн? То есть, я на пятитонной машине не могу проехать, а автобус, который везет 100 человек, может», — спрашивает один из местных жителей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста, действительно по этому мосту до сих пор разрешено движение автобусов с пассажирами. Комиссия по безопасности дорожного движения запретила лишь основной трафик грузовых автомобилей. «Благодаря запрету движения большегрузов, трафик которых был огромным, удалось существенно снизить нагрузку на конструкцию. На данный момент этой меры достаточно», — уточнили эксперты комиссии. Запрет на движение грузовиков в районе проспекта Мира в Златоусте начал действовать с 28 декабря. Он продлится на все время ремонта путепровода. Дорожные знаки установлены, для грузовиков продуманы схемы объезда.