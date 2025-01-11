В Пермском крае злоумышленника, кравшего велосипеды, отправили под суд

Сотрудники полиции задержали жителя Краснокамска за серию краж велосипедов. Обвиняемый был задержан и признался в совершении преступлений. Уголовное дело завершено и направлено в суд, сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В июле в дежурную часть полиции Краснокамска обратился местный житель. Он сообщил, что из подъезда дома по ул. 50 лет Октября похищен велосипед, который тот оставил у входной двери. Ущерб составил 13 тысяч рублей. Момент кражи был запечатлен на камеру видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования было установлено, что в тот же день мужчина похитил еще один велосипед, стоимостью 35 тысяч рублей. На следующий день он продал его на центральном рынке Перми. Спустя время обвиняемый совершил кражу еще одного велосипеда, но вскоре узнал, что он принадлежит его знакомым. После этого он отремонтировал его и тайком вернул владельцам.
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