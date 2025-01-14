Аэропорт Ижевска приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении Росавиации. Информация опубликована в telegram-канале представителя.
Ранее аэропорт Нижнекамска принял решение о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Аналогичные меры были приняты и в аэропортах Пензы и Ульяновска. Кроме того, ограничения на прием и отправку авиационной техники были наложены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова.
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