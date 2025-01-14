Аэропорт Ижевска приостановил прием и отправку самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Ижевска ввел ограничение на полеты
Аэропорт Ижевска ввел ограничение на полеты Фото:

Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении Росавиации. Информация опубликована в telegram-канале представителя.

Ранее аэропорт Нижнекамска принял решение о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Аналогичные меры были приняты и в аэропортах Пензы и Ульяновска. Кроме того, ограничения на прием и отправку авиационной техники были наложены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении Росавиации. Информация опубликована в telegram-канале представителя. Ранее аэропорт Нижнекамска принял решение о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Аналогичные меры были приняты и в аэропортах Пензы и Ульяновска. Кроме того, ограничения на прием и отправку авиационной техники были наложены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...