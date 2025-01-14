«Масса скрытых камер»: силовики ворвались в элитную проститутошную в центре Екатеринбурга. Фото, видео

Полицейские накрыли бордель в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга «Онегин»

14 января 2025 в 20:40 Размер текста - 17 +

Проститутошную не могут закрыть уже 16 лет (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге вечером 14 января общественники и силовики накрыли проститутошную «Мускус», расположенную на седьмом этаже четырехзвездочного отеля «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Бордель работает уже более 16 лет, несмотря на рейды силовиков, рассказал URA.RU член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Полгода назад полицейские увезли отсюда администратора и девушку, оказывавшую интим-услуги. Судя по тому, что заведение продолжает работать, „крыша“ у владельцев действительно крепкая. Сегодня буквально за руку мы поймали здесь и саму секс-сотрудницу, и администратора», — пояснил Чукреев. Он отметил, что владеет данным борделем и еще аналогичным в отеле «Вознесенский» некий Анатолий, а помогает ему Анна. «Это они организовали подпольную сеть заведений», — отметил общественник. По его словам, в приватных комнатах салона есть видеонаблюдение. «Мы обнаружили массу скрытых камер в комнатах для утех и в коридорах борделя. Компромат на статусных клиентов, как понимаю, собирает Анатолий. Или та самая „крыша“» — подчеркнул Чукреев. Работница заведения утверждала, что проживает в этом номере, однако ее клиент подтвердил половую связь за деньги. Общественники передали информацию о борделе и его покровителях правоохранителям. Ранее URA.RU писало об облаве на бордель на улице Черепанова, где работали мигранты, переодетые в женщин. Части из них удалось сбежать через окно, однако двух удалось поймать. Узбека «Ларису» уже выдворили на родину, а его земляка арестовали на пять суток, после чего нелегал отправится также домой. Прайс-лист элитной проститутошной Фото: член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев Команта ожиданий для клиентов Фото: член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев В борделе поймали сотрудницу и администратора Фото: член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 14 января общественники и силовики накрыли проститутошную «Мускус», расположенную на седьмом этаже четырехзвездочного отеля «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Бордель работает уже более 16 лет, несмотря на рейды силовиков, рассказал URA.RU член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Полгода назад полицейские увезли отсюда администратора и девушку, оказывавшую интим-услуги. Судя по тому, что заведение продолжает работать, „крыша“ у владельцев действительно крепкая. Сегодня буквально за руку мы поймали здесь и саму секс-сотрудницу, и администратора», — пояснил Чукреев. Он отметил, что владеет данным борделем и еще аналогичным в отеле «Вознесенский» некий Анатолий, а помогает ему Анна. «Это они организовали подпольную сеть заведений», — отметил общественник. По его словам, в приватных комнатах салона есть видеонаблюдение. «Мы обнаружили массу скрытых камер в комнатах для утех и в коридорах борделя. Компромат на статусных клиентов, как понимаю, собирает Анатолий. Или та самая „крыша“» — подчеркнул Чукреев. Работница заведения утверждала, что проживает в этом номере, однако ее клиент подтвердил половую связь за деньги. Общественники передали информацию о борделе и его покровителях правоохранителям. Ранее URA.RU писало об облаве на бордель на улице Черепанова, где работали мигранты, переодетые в женщин. Части из них удалось сбежать через окно, однако двух удалось поймать. Узбека «Ларису» уже выдворили на родину, а его земляка арестовали на пять суток, после чего нелегал отправится также домой.