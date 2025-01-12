Мигранта «Ларису», пойманного в борделе в Екатеринбурге, выгнали из РФ

13 января 2025 в 13:04 Размер текста - 17 +

Иностранца отправили в Узбекистан (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженца Узбекистана «Ларису» (с настоящим именем Расул) выдворили на родину после того, как его поймали в образе женщины в борделе в Екатеринбурге на улице Черепанова. Его земляка, также попавшегося силовикам, арестовали, рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «На Расула составили протокол по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ „Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации“ и отправили домой в солнечный Ташкент», — пояснил Чукреев. Второго сотрудника борделя после пятидневного ареста тоже отправят на родину. Силовики с общественниками устроили облаву на бордель вечером 10 января. Части работников удалось сбежать через окно, однако попались двое мигрантов. Одним из них оказался Расул, предоставлявший интимные услуги мужчинам за шесть тысяч рублей (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России). Делал он это ради заработка на операцию по смене пола (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженца Узбекистана «Ларису» (с настоящим именем Расул) выдворили на родину после того, как его поймали в образе женщины в борделе в Екатеринбурге на улице Черепанова. Его земляка, также попавшегося силовикам, арестовали, рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «На Расула составили протокол по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ „Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации“ и отправили домой в солнечный Ташкент», — пояснил Чукреев. Второго сотрудника борделя после пятидневного ареста тоже отправят на родину. Силовики с общественниками устроили облаву на бордель вечером 10 января. Части работников удалось сбежать через окно, однако попались двое мигрантов. Одним из них оказался Расул, предоставлявший интимные услуги мужчинам за шесть тысяч рублей (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России). Делал он это ради заработка на операцию по смене пола (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России).