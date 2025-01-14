«Красивая история завершена»: ФК «Урал» покидает легенда клуба

ФК «Урал» расторг контракт с румынским нападающим Эриком Бикфалви

15 января 2025 в 11:23 Размер текста - 17 +

Эрик Бикфалви выступал за «Урал» с начала 2017 года Фото: Илья Московец © URA.RU Футбольный клуб «Урал» договорился с румынским нападающим Эриком Бикфалви о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. За восемь лет карьеры в «Шмелях» игрок стал любимцем и легендой в глазах болельщиков и напарников, рассказали представители клуба. «Красивая история выступления Эрика Бикфалви в составе ФК „Урал“ завершена. Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью», — рассказали в «Урале». Выступать за уральскую команду Бикфалви начал в январе 2017 года. В первом же матче нападающий отличился двумя голами в четвертьфинале Кубка России против «Краснодара». За восемь лет он провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста. Накануне «Шмели» расторгли контракт со вторым нападающим — Алексеем Ионовым. Договор был подписан по обоюдному согласию. Игрок начал играть за уральский клуб прошлой зимой. За это время он успел провести 37 игр, в которых забил пять мячей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» договорился с румынским нападающим Эриком Бикфалви о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. За восемь лет карьеры в «Шмелях» игрок стал любимцем и легендой в глазах болельщиков и напарников, рассказали представители клуба. «Красивая история выступления Эрика Бикфалви в составе ФК „Урал“ завершена. Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью», — рассказали в «Урале». Выступать за уральскую команду Бикфалви начал в январе 2017 года. В первом же матче нападающий отличился двумя голами в четвертьфинале Кубка России против «Краснодара». За восемь лет он провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста. Накануне «Шмели» расторгли контракт со вторым нападающим — Алексеем Ионовым. Договор был подписан по обоюдному согласию. Игрок начал играть за уральский клуб прошлой зимой. За это время он успел провести 37 игр, в которых забил пять мячей.