13 января 2025

ФК «Урал» покидает ключевой игрок

ФК «Урал» расторг контракт с нападающим Алексеем Ионовым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , фк урал, футбольный клуб урал
Алексей Ионов провел за «Урал» 37 игр Фото:

Футбольный клуб «Урал» и нападающий Алексей Ионов подписали договор о расторжении контракта по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

«Алексей Ионов покидает ФК „Урал“. Благодарим за добросовестное отношение к работе и к клубу, за полную самоотдачу на поле», — написали представители клуба в своем telegram-канале.

Ионов начал выступать за «Шмелей» прошлой зимой. За это время он успел провести 37 игр, в которых забил пять мячей. До этого он играл в «Ростове», «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо Москва», «Анжи», «Кубани» и «Зените». Является обладателем Кубка УЕФА (2007/08) и чемпионом России (2010) в составе «Зенита».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Урал» и нападающий Алексей Ионов подписали договор о расторжении контракта по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе команды. «Алексей Ионов покидает ФК „Урал“. Благодарим за добросовестное отношение к работе и к клубу, за полную самоотдачу на поле», — написали представители клуба в своем telegram-канале. Ионов начал выступать за «Шмелей» прошлой зимой. За это время он успел провести 37 игр, в которых забил пять мячей. До этого он играл в «Ростове», «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо Москва», «Анжи», «Кубани» и «Зените». Является обладателем Кубка УЕФА (2007/08) и чемпионом России (2010) в составе «Зенита».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...