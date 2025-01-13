ФК «Урал» покидает ключевой игрок

Футбольный клуб «Урал» и нападающий Алексей Ионов подписали договор о расторжении контракта по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе команды.
«Алексей Ионов покидает ФК „Урал“. Благодарим за добросовестное отношение к работе и к клубу, за полную самоотдачу на поле», — написали представители клуба в своем telegram-канале.
Ионов начал выступать за «Шмелей» прошлой зимой. За это время он успел провести 37 игр, в которых забил пять мячей. До этого он играл в «Ростове», «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо Москва», «Анжи», «Кубани» и «Зените». Является обладателем Кубка УЕФА (2007/08) и чемпионом России (2010) в составе «Зенита».
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