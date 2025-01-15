Пермяк с ножом пришел в отделение банка и угрожал сотрудникам расправой

В Перми мужчина пришел в отделение банка с ножом. На просьбы сотрудников покинуть помещение он стал угрожать расправой. Об этом сообщается на официальном сайте охранной компании «Цербер».
«Мужчина пришел в отделение на ул. Юрша, где расположены банкоматы и закурил. В этот момент в руках у него был складной нож. На просьбы сотрудников покинуть помещение, пермяк не реагировал и угрожал персоналу физической расправой», — уточнили в компании.
Сотрудники банка нажали тревожную кнопку и на место приехала группа быстрого реагирования. ЧОПовцы скрутили нарушителя и передали его в руки полицейских для дальнейшего разбирательства.
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