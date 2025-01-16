Загрязнение птиц мазутом в Черном море скажется негативно на всю экосистему

Птицы, загрязненные мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе, могут негативно повлиять на экосистему России. Об этом заявил научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии — филиала Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Григорий Прокопов.
«Катастрофа повлияет на экосистему России... Мы, очевидно, будем иметь дело с мазутом еще длительное время, поэтому и проблемы с птицами еще будут», — сказал Григорий Прокопов. Его слова передает ТАСС.
Прокопов подчеркнул, что с наступлением весны ситуация может усугубиться, поскольку начнется миграция пернатых животных. По его словам, птицы, находящиеся в настоящее время в местах зимовки, вскоре отправятся в весенний перелет, и значительное количество из них может пролететь через территории, затронутые загрязнениями.
Ранее координатор Молодежного крыла Народного фронта Владислав Ромушин рассказал, как происходит спасение птиц в регионе. Он подчеркнул, что волонтеры в день собирают более 100 мешков мазута, параллельно помогая пострадавшим животным.
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