Волонтеры Народного фронта рассказали, как собирают мазут и спасают птиц в Крыму и на Кубани

Волонтеры Народного фронта вывозят около 100 мешков мазута в день с пляжей Крыма
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Волонтеры Народного фронта помогают вывозить мешки с мазутом с пляжей
Волонтеры Народного фронта помогают вывозить мешки с мазутом с пляжей Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Волонтеры Народного фронта активно участвуют в устранении последствий нефтяного загрязнения в Черном море. С начала января они работают в Севастополе и Анапе, где собирают мазут с береговой линии и помогают в реабилитации пострадавших птиц. Об этом сообщил координатор Молодежного крыла Народного фронта Владислав Ромушин.

«Работаем на разных пляжах города [Севастополя]. Выезжаем туда, где больше всего нужна волонтерская помощь. Очищали береговую линию „Голубой бухты“, „Вязовой рощи“, „Маяка“, „Романтики“ и „Звездного берега“. В среднем в день собираем более 100 мешков мазута. Также по мере необходимости помогаем в центре помощи птицам», — рассказал Ромушин.

Он отметил, что в уборке мазута задействованы около 30 волонтеров. В Анапе участники московской Молодежки Народного фронта помогают в реабилитационном центре «Гагара», где ухаживают за птицами, пострадавшими от загрязнения, кормят их и стабилизируют их здоровье, прежде чем отправить в Сафари-парк для дальнейшей реабилитации и выпуска.

Народный фронт активно участвует в ликвидации последствий разлива топлива с 18 декабря. Он предоставляет волонтерам средства индивидуальной защиты и организовывает вывоз и утилизацию собранного мазута.

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Волонтеры Народного фронта активно участвуют в устранении последствий нефтяного загрязнения в Черном море. С начала января они работают в Севастополе и Анапе, где собирают мазут с береговой линии и помогают в реабилитации пострадавших птиц. Об этом сообщил координатор Молодежного крыла Народного фронта Владислав Ромушин. «Работаем на разных пляжах города [Севастополя]. Выезжаем туда, где больше всего нужна волонтерская помощь. Очищали береговую линию „Голубой бухты“, „Вязовой рощи“, „Маяка“, „Романтики“ и „Звездного берега“. В среднем в день собираем более 100 мешков мазута. Также по мере необходимости помогаем в центре помощи птицам», — рассказал Ромушин. Он отметил, что в уборке мазута задействованы около 30 волонтеров. В Анапе участники московской Молодежки Народного фронта помогают в реабилитационном центре «Гагара», где ухаживают за птицами, пострадавшими от загрязнения, кормят их и стабилизируют их здоровье, прежде чем отправить в Сафари-парк для дальнейшей реабилитации и выпуска. Народный фронт активно участвует в ликвидации последствий разлива топлива с 18 декабря. Он предоставляет волонтерам средства индивидуальной защиты и организовывает вывоз и утилизацию собранного мазута.
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