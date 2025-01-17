В челябинском поселке не будут восстанавливать плиту с именами героев ВОВ

17 января 2025 в 16:45 Размер текста - 17 +

В селе планируют создать Книгу Памяти героев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области не будут восстанавливать плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Вместо этого планируется создать «Книгу памяти». «В нашем поселке есть памятник погибшим односельчанам. Плиты с именами воинов были разрушены. Во время их восстановления утеряны имена более 20 человек, то есть просто вычеркнуты из памяти. Считаю, что нужно исправить допущенную несправедливость к праздничной дате 9 Мая, чтобы сельчане на митинге почтили их память», — пишет житель поселка. В администрации Верхнеуральского района URA.RU сообщили, что работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы идет с прошлого года. В каждом населенном пункте ведется сверка списков участников войны и готовится общая книга памяти героев, однако про восстановление плит с именами погибших ничего не сообщается. «В поселке Смеловский сверкой списков занимаются учителя Смеловской школы. Каждый житель может обратиться и уточнить информацию по своим родным. Помимо этого в Верхнеуральском районе проводится подготовка „Книги памяти“, на страницах которой будут опубликованы имена земляков — героев, отдавших свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также воинов, пропавших без вести. Мы прикладываем максимум усилий для увековечивания памяти участников ВОВ», — уточнили в администрации района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области не будут восстанавливать плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Вместо этого планируется создать «Книгу памяти». «В нашем поселке есть памятник погибшим односельчанам. Плиты с именами воинов были разрушены. Во время их восстановления утеряны имена более 20 человек, то есть просто вычеркнуты из памяти. Считаю, что нужно исправить допущенную несправедливость к праздничной дате 9 Мая, чтобы сельчане на митинге почтили их память», — пишет житель поселка. В администрации Верхнеуральского района URA.RU сообщили, что работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы идет с прошлого года. В каждом населенном пункте ведется сверка списков участников войны и готовится общая книга памяти героев, однако про восстановление плит с именами погибших ничего не сообщается. «В поселке Смеловский сверкой списков занимаются учителя Смеловской школы. Каждый житель может обратиться и уточнить информацию по своим родным. Помимо этого в Верхнеуральском районе проводится подготовка „Книги памяти“, на страницах которой будут опубликованы имена земляков — героев, отдавших свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также воинов, пропавших без вести. Мы прикладываем максимум усилий для увековечивания памяти участников ВОВ», — уточнили в администрации района.