В челябинском поселке не будут восстанавливать плиту с именами героев ВОВ

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, мемориал вов, вечный огонь, мемориал танковому корпусу
В селе планируют создать Книгу Памяти героев Фото:

В поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области не будут восстанавливать плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Вместо этого планируется создать «Книгу памяти».

«В нашем поселке есть памятник погибшим односельчанам. Плиты с именами воинов были разрушены. Во время их восстановления утеряны имена более 20 человек, то есть просто вычеркнуты из памяти. Считаю, что нужно исправить допущенную несправедливость к праздничной дате 9 Мая, чтобы сельчане на митинге почтили их память», — пишет житель поселка.

В администрации Верхнеуральского района URA.RU сообщили, что работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы идет с прошлого года. В каждом населенном пункте ведется сверка списков участников войны и готовится общая книга памяти героев, однако про восстановление плит с именами погибших ничего не сообщается.

«В поселке Смеловский сверкой списков занимаются учителя Смеловской школы. Каждый житель может обратиться и уточнить информацию по своим родным. Помимо этого в Верхнеуральском районе проводится подготовка „Книги памяти“, на страницах которой будут опубликованы имена земляков — героев, отдавших свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также воинов, пропавших без вести. Мы прикладываем максимум усилий для увековечивания памяти участников ВОВ», — уточнили в администрации района.

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В поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области не будут восстанавливать плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Вместо этого планируется создать «Книгу памяти». «В нашем поселке есть памятник погибшим односельчанам. Плиты с именами воинов были разрушены. Во время их восстановления утеряны имена более 20 человек, то есть просто вычеркнуты из памяти. Считаю, что нужно исправить допущенную несправедливость к праздничной дате 9 Мая, чтобы сельчане на митинге почтили их память», — пишет житель поселка. В администрации Верхнеуральского района URA.RU сообщили, что работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы идет с прошлого года. В каждом населенном пункте ведется сверка списков участников войны и готовится общая книга памяти героев, однако про восстановление плит с именами погибших ничего не сообщается. «В поселке Смеловский сверкой списков занимаются учителя Смеловской школы. Каждый житель может обратиться и уточнить информацию по своим родным. Помимо этого в Верхнеуральском районе проводится подготовка „Книги памяти“, на страницах которой будут опубликованы имена земляков — героев, отдавших свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также воинов, пропавших без вести. Мы прикладываем максимум усилий для увековечивания памяти участников ВОВ», — уточнили в администрации района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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