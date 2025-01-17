Челябинский доктор Рыжий: погружение в крещенскую купель — суперстресс для сердечной системы. Видео

Челябинский доктор Рыжий предостерег мужчин от погружения в ледяную купель

18 января 2025 в 22:37 Размер текста - 17 +

Рыжий заявил, что погружение в холодную воду — это сильный стресс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объяснил, что купание в крещенской купели для неподготовленного человека равносильно запуску холодного двигателя в машине. Врач считает, что купаться в холодной воде могут только закаленные люди. «Наше с вами тело — это биологический механизм, который функционирует по определенным правилам. И одно из них — поддержание температуры. Если наше тело резко погружается в холодную воду, это сильный стресс для сердечно-сосудистой системы. Это можно сравнить для мужчин с запуском двигателя в минус 40 и резким нажатием педали газа до отсечки», — заявил Рыжий на видео, выложенном в telegram-канале правительства Челябинской области. По словам доктора, исключение составляют люди, которые в течение всего года систематически занимаются обливанием холодной водой, в том и зимой. Рыжий настоятельно рекомендовал не посещать крещенские купели — погружаться туда могут только те, кто тренирован и подготовлен. Все остальные сильно рискуют, поскольку впоследствии могут начаться проблемы со здоровьем. Как сообщало URA.RU ранее, Антон Рыжий рассказал, как детям легко вернуться в школу после длинных каникул. По его словам, важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, необходимо не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объяснил, что купание в крещенской купели для неподготовленного человека равносильно запуску холодного двигателя в машине. Врач считает, что купаться в холодной воде могут только закаленные люди. «Наше с вами тело — это биологический механизм, который функционирует по определенным правилам. И одно из них — поддержание температуры. Если наше тело резко погружается в холодную воду, это сильный стресс для сердечно-сосудистой системы. Это можно сравнить для мужчин с запуском двигателя в минус 40 и резким нажатием педали газа до отсечки», — заявил Рыжий на видео, выложенном в telegram-канале правительства Челябинской области. По словам доктора, исключение составляют люди, которые в течение всего года систематически занимаются обливанием холодной водой, в том и зимой. Рыжий настоятельно рекомендовал не посещать крещенские купели — погружаться туда могут только те, кто тренирован и подготовлен. Все остальные сильно рискуют, поскольку впоследствии могут начаться проблемы со здоровьем. Как сообщало URA.RU ранее, Антон Рыжий рассказал, как детям легко вернуться в школу после длинных каникул. По его словам, важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, необходимо не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка.