17 января 2025

Челябинский доктор Рыжий: погружение в крещенскую купель — суперстресс для сердечной системы. Видео

Челябинский доктор Рыжий предостерег мужчин от погружения в ледяную купель
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжий Антон. Челябинск, рыжий антон
Рыжий заявил, что погружение в холодную воду — это сильный стресс Фото:

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объяснил, что купание в крещенской купели для неподготовленного человека равносильно запуску холодного двигателя в машине. Врач считает, что купаться в холодной воде могут только закаленные люди.

«Наше с вами тело — это биологический механизм, который функционирует по определенным правилам. И одно из них — поддержание температуры. Если наше тело резко погружается в холодную воду, это сильный стресс для сердечно-сосудистой системы. Это можно сравнить для мужчин с запуском двигателя в минус 40 и резким нажатием педали газа до отсечки», — заявил Рыжий на видео, выложенном в telegram-канале правительства Челябинской области.

По словам доктора, исключение составляют люди, которые в течение всего года систематически занимаются обливанием холодной водой, в том и зимой. Рыжий настоятельно рекомендовал не посещать крещенские купели — погружаться туда могут только те, кто тренирован и подготовлен. Все остальные сильно рискуют, поскольку впоследствии могут начаться проблемы со здоровьем.

Как сообщало URA.RU ранее, Антон Рыжий рассказал, как детям легко вернуться в школу после длинных каникул. По его словам, важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, необходимо не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка.

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Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объяснил, что купание в крещенской купели для неподготовленного человека равносильно запуску холодного двигателя в машине. Врач считает, что купаться в холодной воде могут только закаленные люди. «Наше с вами тело — это биологический механизм, который функционирует по определенным правилам. И одно из них — поддержание температуры. Если наше тело резко погружается в холодную воду, это сильный стресс для сердечно-сосудистой системы. Это можно сравнить для мужчин с запуском двигателя в минус 40 и резким нажатием педали газа до отсечки», — заявил Рыжий на видео, выложенном в telegram-канале правительства Челябинской области. По словам доктора, исключение составляют люди, которые в течение всего года систематически занимаются обливанием холодной водой, в том и зимой. Рыжий настоятельно рекомендовал не посещать крещенские купели — погружаться туда могут только те, кто тренирован и подготовлен. Все остальные сильно рискуют, поскольку впоследствии могут начаться проблемы со здоровьем. Как сообщало URA.RU ранее, Антон Рыжий рассказал, как детям легко вернуться в школу после длинных каникул. По его словам, важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, необходимо не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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