В Первоуральске неадекват сжег сожительницу. Фото

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, дым, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Пожар случился на третьем этаже (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) днем 21 января мужчина сжег 36-летнюю сожительницу в квартире пятиэтажки на улице Емлина, огонь начал расходиться. На место оперативно прибыли спасатели и вытащили из горящего здания восемь человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На Емлина, 4А произошло ЧП. Мужчина поджег свою сожительницу», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». Тело женщины обнаружили спасатели при тушении. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Огонь ликвидировали 13 человек личного состава и две единицы спецтехники. «Обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники СК», — пояснили в ведомстве.

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В Первоуральске (Свердловская область) днем 21 января мужчина сжег 36-летнюю сожительницу в квартире пятиэтажки на улице Емлина, огонь начал расходиться. На место оперативно прибыли спасатели и вытащили из горящего здания восемь человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На Емлина, 4А произошло ЧП. Мужчина поджег свою сожительницу», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». Тело женщины обнаружили спасатели при тушении. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. Огонь ликвидировали 13 человек личного состава и две единицы спецтехники. «Обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники СК», — пояснили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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