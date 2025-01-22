В Первоуральске (Свердловская область) днем 21 января мужчина сжег 36-летнюю сожительницу в квартире пятиэтажки на улице Емлина, огонь начал расходиться. На место оперативно прибыли спасатели и вытащили из горящего здания восемь человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На Емлина, 4А произошло ЧП. Мужчина поджег свою сожительницу», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». Тело женщины обнаружили спасатели при тушении. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.
Огонь ликвидировали 13 человек личного состава и две единицы спецтехники. «Обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники СК», — пояснили в ведомстве.
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