Пожар случился на третьем этаже (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) днем 21 января мужчина сжег 36-летнюю сожительницу в квартире пятиэтажки на улице Емлина, огонь начал расходиться. На место оперативно прибыли спасатели и вытащили из горящего здания восемь человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На Емлина, 4А произошло ЧП. Мужчина поджег свою сожительницу», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». Тело женщины обнаружили спасатели при тушении. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Огонь ликвидировали 13 человек личного состава и две единицы спецтехники. «Обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники СК», — пояснили в ведомстве.