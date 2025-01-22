Приставы арестовали у пермяков более тысячи автомобилей

Судебные приставы Пермского края за 2024 год арестовали у должников более тысячи автомобилей. Их общая стоимость — 610 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.
«В 2024 году судебными приставами Пермского края арестовано 1053 автомобиля, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 610 млн рублей. В рамках исполнительных производств аресту подвергались как иномарки, так и отечественный автопром», — говорится на сайте ведомства.
Самыми дорогими арестованными машинами стали LEXUS NX200 и AUDI Q5, оцененные в 6 млн рублей. При этом продать с торгов выгоднее всего удалось KIA CERATO и KIA RIO — по 1,3 и 1,2 млн рублей соответственно.
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