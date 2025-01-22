22 января 2025

Приставы арестовали у пермяков более тысячи автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарк пермяков уменьшился из-за долгов
Автопарк пермяков уменьшился из-за долгов Фото:

Судебные приставы Пермского края за 2024 год арестовали у должников более тысячи автомобилей. Их общая стоимость — 610 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

«В 2024 году судебными приставами Пермского края арестовано 1053 автомобиля, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 610 млн рублей. В рамках исполнительных производств аресту подвергались как иномарки, так и отечественный автопром», — говорится на сайте ведомства.

Самыми дорогими арестованными машинами стали LEXUS NX200 и AUDI Q5, оцененные в 6 млн рублей. При этом продать с торгов выгоднее всего удалось KIA CERATO и KIA RIO — по 1,3 и 1,2 млн рублей соответственно.

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Судебные приставы Пермского края за 2024 год арестовали у должников более тысячи автомобилей. Их общая стоимость — 610 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП. «В 2024 году судебными приставами Пермского края арестовано 1053 автомобиля, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 610 млн рублей. В рамках исполнительных производств аресту подвергались как иномарки, так и отечественный автопром», — говорится на сайте ведомства. Самыми дорогими арестованными машинами стали LEXUS NX200 и AUDI Q5, оцененные в 6 млн рублей. При этом продать с торгов выгоднее всего удалось KIA CERATO и KIA RIO — по 1,3 и 1,2 млн рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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