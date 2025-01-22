Челябинец попал под уголовку за ДТП с двумя погибшими

Челябинец, устроивший смертельное ДТП на 96 километре автодороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды попал под уголовку. В его отношении возбуждено дело по ч.5 ст.264 УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Следователи ОМВД России по Варненскому району возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования детально будут изучены причины, условия и детали произошедшего, назначены комплексная авто-, видео техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла утром 20 января. Мужчина на Renault Master выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2112. От удара пассажиры отечественной легковушки погибли на месте до прибытия скорой.
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