Задержаны члены ОПГ, похищавшие российских военных

24 января 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Члены ОПГ похищали военных, передает ФСБ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задержаны подозреваемые в похищении российских военнослужащих. Об этом сообщает УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые состояли в ОПГ. «Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, задержание произошло на территории Ростовской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержаны подозреваемые в похищении российских военнослужащих. Об этом сообщает УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые состояли в ОПГ. «Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, задержание произошло на территории Ростовской области.