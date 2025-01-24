Задержаны члены ОПГ, похищавшие российских военных

Члены ОПГ похищали военных, передает ФСБ (архивное фото)
Задержаны подозреваемые в похищении российских военнослужащих. Об этом сообщает УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые состояли в ОПГ.
«Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, задержание произошло на территории Ростовской области.
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