Задержаны члены ОПГ, похищавшие российских военных

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Члены ОПГ похищали военных, передает ФСБ (архивное фото) Фото:

Задержаны подозреваемые в похищении российских военнослужащих. Об этом сообщает УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые состояли в ОПГ.

«Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, задержание произошло на территории Ростовской области.

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Задержаны подозреваемые в похищении российских военнослужащих. Об этом сообщает УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые состояли в ОПГ. «Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, задержание произошло на территории Ростовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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