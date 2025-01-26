Айсберг, угрожавший Британии, сменил направление

Айсберг А23а, угрожавший Британии, изменил направление и, вместо движения к британскому острову Южная Георгия, начал двигаться на запад. Об этом рассказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического НИИ Полина Солощук.
«Действительно, в первые две недели айсберг двигался в направлении острова Южная Георгия. Но в последующую неделю сменил направление и начал отступать на запад», — передает слова Солощук «Российская газета». Она добавила, что столкновение с сушей не ожидается в ближайшее время.
Эксперт акцентирует внимание на том, что дальнейшее движение айсберга будет определяться океанскими течениями и ветровыми условиями. Подобные сценарии уже имели место в прошлом, когда другой айсберг прошел мимо Южных Оркнейских островов. Айсберг А23а движется довольно быстро, за прошлый год он преодолел около 1,4 тысячи километров, потеряв при этом 9% своей площади из-за таяния.
Айсберг А23а, один из крупнейших и древнейших на Земле. По данным «Роскосмоса», его площадь превышает 3,5 тысячи квадратных километров, а масса составляет около триллиона тонн. Возможное столкновение с островом могло нанести серьезный ущерб местной флоре и фауне.
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