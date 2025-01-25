Пермяки остались без отопления из-за аварии

Без тепла остались жители Индустриального района Перми
Жители домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. В настоящее время бригада проводит ремонтные работы.
«Предварительно, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Ситуация на контроле у прокуратуры», — сообщается в telegram-канале Прокуратуры Индустриального района Перми.
Отмечается, что ведомство контролирует ход и соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты соответствующие меры.
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