25 января 2025
24 января 2025

Пермяки остались без отопления из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Без тепла остались жители Индустриального района Перми
Без тепла остались жители Индустриального района Перми Фото:

Жители домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. В настоящее время бригада проводит ремонтные работы.

«Предварительно, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Ситуация на контроле у прокуратуры», — сообщается в telegram-канале Прокуратуры Индустриального района Перми.

Отмечается, что ведомство контролирует ход и соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты соответствующие меры.

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Жители домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. В настоящее время бригада проводит ремонтные работы. «Предварительно, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Ситуация на контроле у прокуратуры», — сообщается в telegram-канале Прокуратуры Индустриального района Перми. Отмечается, что ведомство контролирует ход и соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты соответствующие меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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