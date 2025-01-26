26 января 2025

В СИЗО ХМАО запрещенные предметы у заключенных будет искать рентген

© Служба новостей «URA.RU»
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В СИЗО №1 Нижневартовска специальный аппарат будет искать запрещенные предметы у заключенных
В СИЗО №1 Нижневартовска специальный аппарат будет искать запрещенные предметы у заключенных Фото:

В СИЗО №1 в Нижневартовске установлена кабина персонального досмотра Homoscan, которая поможет сотрудникам изолятора выявлять запрещенные предметы у задержанных. Аппарат работает по принципу рентгена, но абсолютно не опасен для здоровья, сообщает пресс-служба УФСИН.

«Устройство использует проходной веерный рентгеновский луч в сочетании с линейным полупроводниковым детектором, что позволяет сотрудникам СИЗО выявлять спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы и вещества. Технология оборудования обеспечивает мгновенное обнаружение скрытых угроз через верхнюю одежду, ремни и обувь, что значительно минимизирует риск возникновения инцидентов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Аппарат имеет защитную кабину, так что абсолютно не опасен как для сотрудников, так и для задержанных. Человек может более тысячи раз пройти через него без какого-либо вреда для здоровья.

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В СИЗО №1 в Нижневартовске установлена кабина персонального досмотра Homoscan, которая поможет сотрудникам изолятора выявлять запрещенные предметы у задержанных. Аппарат работает по принципу рентгена, но абсолютно не опасен для здоровья, сообщает пресс-служба УФСИН. «Устройство использует проходной веерный рентгеновский луч в сочетании с линейным полупроводниковым детектором, что позволяет сотрудникам СИЗО выявлять спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы и вещества. Технология оборудования обеспечивает мгновенное обнаружение скрытых угроз через верхнюю одежду, ремни и обувь, что значительно минимизирует риск возникновения инцидентов», — сообщает пресс-служба ведомства. Аппарат имеет защитную кабину, так что абсолютно не опасен как для сотрудников, так и для задержанных. Человек может более тысячи раз пройти через него без какого-либо вреда для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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