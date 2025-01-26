В СИЗО ХМАО запрещенные предметы у заключенных будет искать рентген

В СИЗО №1 в Нижневартовске установлена кабина персонального досмотра Homoscan, которая поможет сотрудникам изолятора выявлять запрещенные предметы у задержанных. Аппарат работает по принципу рентгена, но абсолютно не опасен для здоровья, сообщает пресс-служба УФСИН.
«Устройство использует проходной веерный рентгеновский луч в сочетании с линейным полупроводниковым детектором, что позволяет сотрудникам СИЗО выявлять спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы и вещества. Технология оборудования обеспечивает мгновенное обнаружение скрытых угроз через верхнюю одежду, ремни и обувь, что значительно минимизирует риск возникновения инцидентов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Аппарат имеет защитную кабину, так что абсолютно не опасен как для сотрудников, так и для задержанных. Человек может более тысячи раз пройти через него без какого-либо вреда для здоровья.
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