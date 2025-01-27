Скончалась американская чиновница, которой Путин дал российское гражданство

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Скончалась американский исследователь истории России Масси, которая налаживала отношения между СССР и США
Скончалась американский исследователь истории России Масси, которая налаживала отношения между СССР и США Фото:

Американский исследователь истории России, входившая в состав правления Международной лиги прав человека, Сюзанна Масси скончалась в возрасте 95 лет в США. В 2021 году она получила гражданство по указу президента РФ Владимира Путина.

«В США на 95-м году жизни скончалась американский исследователь истории России, писательница, историк и общественный деятель Сюзанна Масси <...> В декабре 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина Сюзанна Масси получила российское гражданство», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на петербургского ресторатора Леонида Гарбара, сыну которого Масси приходилась крестной матерью.

По данным издания, историк сыграла важную роль в отношениях США и СССР в годы холодной войны. Она работала в Гарвардском российском исследовательском центре, ныне — Центре Дэвиса. В 1991 Масси стала единственным мирянином (членом Церкви, не имеющим священного звания, — прим. URA.RU) в Епископально-православном координационном комитете, который проводил дискуссии с церковными деятелями из РФ и США. В 2011 году историк приняла православие. Сообщается, что она часто бывала в России.

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Американский исследователь истории России, входившая в состав правления Международной лиги прав человека, Сюзанна Масси скончалась в возрасте 95 лет в США. В 2021 году она получила гражданство по указу президента РФ Владимира Путина. «В США на 95-м году жизни скончалась американский исследователь истории России, писательница, историк и общественный деятель Сюзанна Масси <...> В декабре 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина Сюзанна Масси получила российское гражданство», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на петербургского ресторатора Леонида Гарбара, сыну которого Масси приходилась крестной матерью. По данным издания, историк сыграла важную роль в отношениях США и СССР в годы холодной войны. Она работала в Гарвардском российском исследовательском центре, ныне — Центре Дэвиса. В 1991 Масси стала единственным мирянином (членом Церкви, не имеющим священного звания, — прим. URA.RU) в Епископально-православном координационном комитете, который проводил дискуссии с церковными деятелями из РФ и США. В 2011 году историк приняла православие. Сообщается, что она часто бывала в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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