27 января 2025

«Человек-анекдот» Игорь Маменко рассмешит со сцены жителей ХМАО

Юморист Игорь Маменко выступит на шоу в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Маменко прославился благодаря телепередаче «Аншлаг»
Игорь Маменко прославился благодаря телепередаче «Аншлаг» Фото:

Юморист Игорь Маменко, которого еще в народе называют «человек-анекдот», устроит шоу в Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Игорь Владимирович Маменко — российский актер, артист эстрады, акробат, юморист. Публике он полюбился как виртуозный рассказчик анекдотов», — говорится в афише. Широкую известность Маменко принесла телепередача «Аншлаг».

Еще одни известные юмористы с шоу ТНТ «Однажды в России» приедут с гастролями в Сургут и Нижневартовск. Их визит ожидался еще в ноябре 2024 года, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что концерт звезды эстрады в Сургуте оказался на грани фиаско. За три недели до выступления Ярослава Сумишевского половина мест в зале пока остаются свободными.

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Юморист Игорь Маменко, которого еще в народе называют «человек-анекдот», устроит шоу в Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Игорь Владимирович Маменко — российский актер, артист эстрады, акробат, юморист. Публике он полюбился как виртуозный рассказчик анекдотов», — говорится в афише. Широкую известность Маменко принесла телепередача «Аншлаг». Еще одни известные юмористы с шоу ТНТ «Однажды в России» приедут с гастролями в Сургут и Нижневартовск. Их визит ожидался еще в ноябре 2024 года, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что концерт звезды эстрады в Сургуте оказался на грани фиаско. За три недели до выступления Ярослава Сумишевского половина мест в зале пока остаются свободными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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