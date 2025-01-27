«Человек-анекдот» Игорь Маменко рассмешит со сцены жителей ХМАО

Юморист Игорь Маменко, которого еще в народе называют «человек-анекдот», устроит шоу в Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Игорь Владимирович Маменко — российский актер, артист эстрады, акробат, юморист. Публике он полюбился как виртуозный рассказчик анекдотов», — говорится в афише. Широкую известность Маменко принесла телепередача «Аншлаг».
Еще одни известные юмористы с шоу ТНТ «Однажды в России» приедут с гастролями в Сургут и Нижневартовск. Их визит ожидался еще в ноябре 2024 года, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что концерт звезды эстрады в Сургуте оказался на грани фиаско. За три недели до выступления Ярослава Сумишевского половина мест в зале пока остаются свободными.
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