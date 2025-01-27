27 января 2025

В офисе Зеленского хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский планирует согласовать с Трампом стратегическое видение мирных переговоров
Зеленский планирует согласовать с Трампом стратегическое видение мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы он и новый глава Белого дома Дональд Трамп обсудили и согласовали стратегию мирных переговоров. Представители ведомства стремятся провести это до встречи президентов США и России. 

«В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что он и Дональд Трамп „сверят часы“ и согласуют „стратегическое видение“ всего переговорного процесса перед встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Киеву известно, что в Вашингтоне готовится телефонный разговор между Трампом и Путиным, после которого планируется полноформатная встреча. Важно, что план по Украине будет разрабатываться в ходе контактов президентов США и России», — пишет «Украинская правда».

Трамп ранее заявил, что его переговоры с Путиным запланированы на ближайшее время. Американский президент подчеркнул, что встреча с российским лидером поможет определить дальнейшие шаги в отношениях между странами, пишет MK.RU.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы он и новый глава Белого дома Дональд Трамп обсудили и согласовали стратегию мирных переговоров. Представители ведомства стремятся провести это до встречи президентов США и России.  «В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что он и Дональд Трамп „сверят часы“ и согласуют „стратегическое видение“ всего переговорного процесса перед встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Киеву известно, что в Вашингтоне готовится телефонный разговор между Трампом и Путиным, после которого планируется полноформатная встреча. Важно, что план по Украине будет разрабатываться в ходе контактов президентов США и России», — пишет «Украинская правда». Трамп ранее заявил, что его переговоры с Путиным запланированы на ближайшее время. Американский президент подчеркнул, что встреча с российским лидером поможет определить дальнейшие шаги в отношениях между странами, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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