В селе Степное Челябинской области простятся с 22-летним Станиславом Давыдкиным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом 28 января сообщает пресс-служба администрации Пластовского муниципального района.
«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Станислава Игоревича Давыдкина, родившегося 4 апреля 2002 года. Мы осознаем, что слова не способны облегчить боль утраты, но надеемся, что память о его героизме и самопожертвовании станет утешением для родных и близких», — говорится в сообщении администрации района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Станислав проявил мужественность и преданность своему долгу, служа на благо Родины в трудные для страны времена. Прощание с погибшим состоится в селе Степное 31 января.
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