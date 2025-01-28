В челябинском селе простятся с 22-летним погибшим участком СВО

В Челябинской области простятся с 22-летним погибшим участком СВО Давыдкиным
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Прощание с погибшим пройдет 31 января (архивное фото)
Прощание с погибшим пройдет 31 января (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Степное Челябинской области простятся с 22-летним Станиславом Давыдкиным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом 28 января сообщает пресс-служба администрации Пластовского муниципального района. 

«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Станислава Игоревича Давыдкина, родившегося 4 апреля 2002 года. Мы осознаем, что слова не способны облегчить боль утраты, но надеемся, что память о его героизме и самопожертвовании станет утешением для родных и близких», — говорится в сообщении администрации района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Станислав проявил мужественность и преданность своему долгу, служа на благо Родины в трудные для страны времена. Прощание с погибшим состоится в селе Степное 31 января. 

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В селе Степное Челябинской области простятся с 22-летним Станиславом Давыдкиным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом 28 января сообщает пресс-служба администрации Пластовского муниципального района.  «С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Станислава Игоревича Давыдкина, родившегося 4 апреля 2002 года. Мы осознаем, что слова не способны облегчить боль утраты, но надеемся, что память о его героизме и самопожертвовании станет утешением для родных и близких», — говорится в сообщении администрации района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Станислав проявил мужественность и преданность своему долгу, служа на благо Родины в трудные для страны времена. Прощание с погибшим состоится в селе Степное 31 января. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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