Спасатели нашли первого погибшего после мощного взрыва в Белогорске

В Белогорске Амурской области спасатели продолжают поисковые операции после взрыва на маслоэкстракционном заводе. В ходе этих работ обнаружено тело первого погибшего. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что на месте работают 41 специалист и 11 единиц техники.
Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания, где были повреждены внутренние помещения, но несущие конструкции остались целыми. Работники завода эвакуировались самостоятельно. Правоохранители начали проверку инцидента, произошедшего 28 января.
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