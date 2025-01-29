Спасатели нашли первого погибшего после мощного взрыва в Белогорске

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На месте происшествия задействованы 41 сотрудник МЧС
На месте происшествия задействованы 41 сотрудник МЧС Фото:

В Белогорске Амурской области спасатели продолжают поисковые операции после взрыва на маслоэкстракционном заводе. В ходе этих работ обнаружено тело первого погибшего. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что на месте работают 41 специалист и 11 единиц техники.

Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания, где были повреждены внутренние помещения, но несущие конструкции остались целыми. Работники завода эвакуировались самостоятельно. Правоохранители начали проверку инцидента, произошедшего 28 января.

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В Белогорске Амурской области спасатели продолжают поисковые операции после взрыва на маслоэкстракционном заводе. В ходе этих работ обнаружено тело первого погибшего. Об этом рассказали в МЧС России. «В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что на месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания, где были повреждены внутренние помещения, но несущие конструкции остались целыми. Работники завода эвакуировались самостоятельно. Правоохранители начали проверку инцидента, произошедшего 28 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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