В Белогорске Амурской области после взрыва на маслоэкстракционном заводе локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков.
«Режим ЧС локального характера введен на заводе по переработке сои в Белогорске», — заявил Мелюков. Его слова передает ТАСС.
В результате взрыва на заводе в Белогорске сотрудники предприятия были вынуждены самостоятельно покинуть территорию. По предварительным данным, один человек может оставаться под обломками внутри здания, его ищут спасатели, передает «Национальная служба новостей».
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