В российском регионе ввели режим ЧС локального характера после мощного взрыва

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После взрыва на заводе в Белогорске ввели локальный режим ЧС (архивное фото)
После взрыва на заводе в Белогорске ввели локальный режим ЧС (архивное фото) Фото:

В Белогорске Амурской области после взрыва на маслоэкстракционном заводе локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков.

«Режим ЧС локального характера введен на заводе по переработке сои в Белогорске», — заявил Мелюков. Его слова передает ТАСС.

В результате взрыва на заводе в Белогорске сотрудники предприятия были вынуждены самостоятельно покинуть территорию. По предварительным данным, один человек может оставаться под обломками внутри здания, его ищут спасатели, передает «Национальная служба новостей». 

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В Белогорске Амурской области после взрыва на маслоэкстракционном заводе локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков. «Режим ЧС локального характера введен на заводе по переработке сои в Белогорске», — заявил Мелюков. Его слова передает ТАСС. В результате взрыва на заводе в Белогорске сотрудники предприятия были вынуждены самостоятельно покинуть территорию. По предварительным данным, один человек может оставаться под обломками внутри здания, его ищут спасатели, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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