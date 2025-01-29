Умер актер, озвучивавший героев «Звездных войн»

В Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России, актер дубляжа Борис Улитин. Ему было 85 лет. Он подарил свой голос героям серии фильмов «Звездные войны».
«Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Там добавили, что Улитин был родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети»
Борис Александрович прослужил около 60 лет в театре Комедии. Он озвучил персонажей более чем в сорока фильмах и мультфильмах, включая такие известные произведения, как «Звездные войны», «Чужой против хищника», и «Пираты Карибского моря». Его голос стал знакомым для многих поколений зрителей, принося узнаваемость и любовь публики.
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