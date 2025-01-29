29 января 2025

Главу поселка ХМАО наказали за отказ пенсионерке в предоставлении жилья

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Прокуратура добилась восстановления жилищных прав пенсионерки из Барсово
Прокуратура добилась восстановления жилищных прав пенсионерки из Барсово Фото:

В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) пенсионерка и члены ее семьи были безосновательно вычеркнуты из списков на предоставление жилья. После вмешательства прокуратуры ХМАО, главе поселения было внесено представление, а виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

«Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению жительницы городского поселения Барсово пенсионерки о нарушении жилищных прав… В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес главе поселения представление, потребовав восстановить семью в списках очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий… Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — написано на сайте ведомства.

Всего в семье пенсионерки пять человек. Теперь все они восстановлены в списке с даты подачи заявления.

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В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) пенсионерка и члены ее семьи были безосновательно вычеркнуты из списков на предоставление жилья. После вмешательства прокуратуры ХМАО, главе поселения было внесено представление, а виновное должностное лицо привлечено к ответственности. «Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению жительницы городского поселения Барсово пенсионерки о нарушении жилищных прав… В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес главе поселения представление, потребовав восстановить семью в списках очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий… Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — написано на сайте ведомства. Всего в семье пенсионерки пять человек. Теперь все они восстановлены в списке с даты подачи заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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