Стало известно, кто поможет оставшемуся без газа Приднестровью

Венгерский трейдер MET International AG бронирует мощности Трансбалканского газопровода, как ожидается, для поставок газа в Приднестровье. Такой информацией с «Коммерсантом» поделились источники.
«Поставки в объеме до пяти млн кубометров в сутки могут начаться с 1 февраля. Мощности забронированы на месяц», — сообщает издание.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия предоставит республике кредит на приобретение газа. По его словам, деньги будут использованы для оплаты поставок газа со стороны «Молдовагаза». Приднестровье лишилось газа 1 января после того, как Украина отказалась продлевать договор о транзите газа через свою территорию.
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