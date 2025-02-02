02 февраля 2025
01 февраля 2025

Отсутствие пандуса в доме сына-инвалида участника СВО в Чебаркуле заинтересовало Бастрыкина

В Москву направят доклад о нарушении прав сына участника СВО в Чебаркуле
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве проверят, почему в доме ребенка-инвалида из Челябинской области нет пандуса
В Москве проверят, почему в доме ребенка-инвалида из Челябинской области нет пандуса Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о нарушении прав ребенка-инвалида из Чебаркуля Челябинской области. В доме мальчика, который является сыном участника СВО, не установлен пандус. Об этом говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета (СК) России.

«Ребенок проживает в квартире дома, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы электропандусами. Многочисленные обращения его матери в уполномоченные органы результатов не принесли. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку по информации о нарушении прав малолетнего на доступную среду в Чебаркуле», — рассказали в telegram-канале связи граждан с СК.

О том, что ребенок, который передвигается на инвалидной коляске и не имеет оборудованного доступа в свой дом и на улицу, рассказали в социальных сетях, говорится в сообщении. Доклад о результатах проверки направят в Москву.

Как URA.RU писало ранее, управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажку, заставили обустроить пандус. Соответствующее представление вынесла прокуратура. О ситуации узнал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поручил установить электрический пандус.

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о нарушении прав ребенка-инвалида из Чебаркуля Челябинской области. В доме мальчика, который является сыном участника СВО, не установлен пандус. Об этом говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета (СК) России. «Ребенок проживает в квартире дома, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы электропандусами. Многочисленные обращения его матери в уполномоченные органы результатов не принесли. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку по информации о нарушении прав малолетнего на доступную среду в Чебаркуле», — рассказали в telegram-канале связи граждан с СК. О том, что ребенок, который передвигается на инвалидной коляске и не имеет оборудованного доступа в свой дом и на улицу, рассказали в социальных сетях, говорится в сообщении. Доклад о результатах проверки направят в Москву. Как URA.RU писало ранее, управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажку, заставили обустроить пандус. Соответствующее представление вынесла прокуратура. О ситуации узнал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поручил установить электрический пандус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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