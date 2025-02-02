Отсутствие пандуса в доме сына-инвалида участника СВО в Чебаркуле заинтересовало Бастрыкина

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о нарушении прав ребенка-инвалида из Чебаркуля Челябинской области. В доме мальчика, который является сыном участника СВО, не установлен пандус. Об этом говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета (СК) России.
«Ребенок проживает в квартире дома, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы электропандусами. Многочисленные обращения его матери в уполномоченные органы результатов не принесли. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено провести процессуальную проверку по информации о нарушении прав малолетнего на доступную среду в Чебаркуле», — рассказали в telegram-канале связи граждан с СК.
О том, что ребенок, который передвигается на инвалидной коляске и не имеет оборудованного доступа в свой дом и на улицу, рассказали в социальных сетях, говорится в сообщении. Доклад о результатах проверки направят в Москву.
Как URA.RU писало ранее, управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажку, заставили обустроить пандус. Соответствующее представление вынесла прокуратура. О ситуации узнал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поручил установить электрический пандус.
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