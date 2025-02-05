В пермских школах и на спортобъектах власти усилят меры безопасности

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Мэрия проверит, как охраняют социальные учреждения
Мэрия проверит, как охраняют социальные учреждения Фото:

В школах, учреждениях культуры и на спортивных объектах Перми проведут внеплановые проверки систем безопасности. При необходимости буду усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с последними событиями в образовательных учреждениях городов Российской Федерации глава Перми Эдуард Соснин поручил усилить меры комплексной безопасности в учреждениях, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики и комитету по физической культуре и спорту», — сказано на сайте мэрии. Сотрудники администрации проверят как работают системы пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожные кнопки и другие.

Ранее краевой минтербез заявил об ужесточении требований к охране в пермских школах. Такое решение было принято 4 февраля, после происшествия в Екатеринбурге. В гимназии №205 один из школьников пронес через рамку металлодетектора нож и ударил им другого ребенка. Рамка не сработала, так как была настроена на более тяжелые предметы, например, огнестрельное оружие. 

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В школах, учреждениях культуры и на спортивных объектах Перми проведут внеплановые проверки систем безопасности. При необходимости буду усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с последними событиями в образовательных учреждениях городов Российской Федерации глава Перми Эдуард Соснин поручил усилить меры комплексной безопасности в учреждениях, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики и комитету по физической культуре и спорту», — сказано на сайте мэрии. Сотрудники администрации проверят как работают системы пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожные кнопки и другие. Ранее краевой минтербез заявил об ужесточении требований к охране в пермских школах. Такое решение было принято 4 февраля, после происшествия в Екатеринбурге. В гимназии №205 один из школьников пронес через рамку металлодетектора нож и ударил им другого ребенка. Рамка не сработала, так как была настроена на более тяжелые предметы, например, огнестрельное оружие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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