В пермских школах и на спортобъектах власти усилят меры безопасности

В школах, учреждениях культуры и на спортивных объектах Перми проведут внеплановые проверки систем безопасности. При необходимости буду усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с последними событиями в образовательных учреждениях городов Российской Федерации глава Перми Эдуард Соснин поручил усилить меры комплексной безопасности в учреждениях, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики и комитету по физической культуре и спорту», — сказано на сайте мэрии. Сотрудники администрации проверят как работают системы пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожные кнопки и другие.
Ранее краевой минтербез заявил об ужесточении требований к охране в пермских школах. Такое решение было принято 4 февраля, после происшествия в Екатеринбурге. В гимназии №205 один из школьников пронес через рамку металлодетектора нож и ударил им другого ребенка. Рамка не сработала, так как была настроена на более тяжелые предметы, например, огнестрельное оружие.
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