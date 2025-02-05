В челябинском районе в «Стройбате» готовят помощь для Французов на СВО

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в магазине «Стройбат» готовят к отправке гуманитарную помощь для трех земляков, участвующих в СВО. Как сообщают местные паблики в соцсетях, один из военных имеет позывной Сармат и сразу двое — Француз.
«В середине февраля состоится отправка машины в зону СВО. Собираем помощь по запросам троих наших земляков: 1. Француз, 2. Сармат, 3. Француз (да, у нас, как оказалось, два земляка с одинаковым позывным)», — сообщает в своей группе в соцсети местная газета «Авангард».
Бойцам требуются дизель-генераторы, бензопилы, рации, шуруповерты, медикаменты, пауэрбанки, носки и другие вещи. Помощь из перечисленного в списке можно принести в магазин «Стройбат».
Как сообщается, все именные посылки будут доставлены лично в руки бойцам силами волонтерской организации. Также в группе опубликованы фотографии уже доставленных на СВО коробок с грузом для бойца с позывным Корней.
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