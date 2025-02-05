05 февраля 2025

В челябинском районе в «Стройбате» готовят помощь для Французов на СВО

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Волонтеры отправляют груз «за ленточку»
Волонтеры отправляют груз «за ленточку» Фото:
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В Катав-Ивановске (Челябинская область) в магазине «Стройбат» готовят к отправке гуманитарную помощь для трех земляков, участвующих в СВО. Как сообщают местные паблики в соцсетях, один из военных имеет позывной Сармат и сразу двое — Француз.

«В середине февраля состоится отправка машины в зону СВО. Собираем помощь по запросам троих наших земляков: 1. Француз, 2. Сармат, 3. Француз (да, у нас, как оказалось, два земляка с одинаковым позывным)», — сообщает в своей группе в соцсети местная газета «Авангард».

Бойцам требуются дизель-генераторы, бензопилы, рации, шуруповерты, медикаменты, пауэрбанки, носки и другие вещи. Помощь из перечисленного в списке можно принести в магазин «Стройбат».

Как сообщается, все именные посылки будут доставлены лично в руки бойцам силами волонтерской организации. Также в группе опубликованы фотографии уже доставленных на СВО коробок с грузом для бойца с позывным Корней.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) в магазине «Стройбат» готовят к отправке гуманитарную помощь для трех земляков, участвующих в СВО. Как сообщают местные паблики в соцсетях, один из военных имеет позывной Сармат и сразу двое — Француз. «В середине февраля состоится отправка машины в зону СВО. Собираем помощь по запросам троих наших земляков: 1. Француз, 2. Сармат, 3. Француз (да, у нас, как оказалось, два земляка с одинаковым позывным)», — сообщает в своей группе в соцсети местная газета «Авангард». Бойцам требуются дизель-генераторы, бензопилы, рации, шуруповерты, медикаменты, пауэрбанки, носки и другие вещи. Помощь из перечисленного в списке можно принести в магазин «Стройбат». Как сообщается, все именные посылки будут доставлены лично в руки бойцам силами волонтерской организации. Также в группе опубликованы фотографии уже доставленных на СВО коробок с грузом для бойца с позывным Корней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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