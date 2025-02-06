06 февраля 2025

В Ханты-Мансийске пьяный житель до смерти забил возлюбленную

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Югорчанин регулярно избивал свою сожительницу
Югорчанин регулярно избивал свою сожительницу Фото:

В Ханты-Мансийске пьяный 40-летний мужчина до смерти забил свою сожительницу, которую регулярно избивал и истязал. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета ХМАО.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул свою сожительницу в сторону двери, отчего женщина ударилась головой и упала на пол. После этого обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкие травмы, от которых женщина скончалась на месте преступления», — сообщает telegram-канал ведомства.

Силовики установили, что югорчанин регулярно избивал свою сожительницу. Но она не обращалась ни к медикам, ни в полицию, потому что постоянно мирилась с ним. Кроме того, обвиняемый в 2024 году украл аккумулятор из автомобиля своего знакомого. Ему грозит срок за причинение тяжких телесных, повлекших смерть, причинение истязание и кражу.

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В Ханты-Мансийске пьяный 40-летний мужчина до смерти забил свою сожительницу, которую регулярно избивал и истязал. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета ХМАО. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул свою сожительницу в сторону двери, отчего женщина ударилась головой и упала на пол. После этого обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкие травмы, от которых женщина скончалась на месте преступления», — сообщает telegram-канал ведомства. Силовики установили, что югорчанин регулярно избивал свою сожительницу. Но она не обращалась ни к медикам, ни в полицию, потому что постоянно мирилась с ним. Кроме того, обвиняемый в 2024 году украл аккумулятор из автомобиля своего знакомого. Ему грозит срок за причинение тяжких телесных, повлекших смерть, причинение истязание и кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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