Общество ЖКХ и Городская среда Полсотни домов в Екатеринбурге остались без отопления 07 февраля 2025 в 15:30 Размер текста - 17 + Отопление отключили утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге утром 7 февраля жильцы 52 домов на ВИЗе остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской МУП «Екатеринбургэнерго». «Авария случилась сегодня утром, что привело к отключению отопления. На данный момент аварийная бригада устраняет неполадки», — пояснил диспетчер. Тепло отключили в домах на улицах Заводская, Кирова, Фролова, Школьников и Татищева. Бригада будет работать на месте ЧП до полного устранения аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 7 февраля жильцы 52 домов на ВИЗе остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской МУП «Екатеринбургэнерго». «Авария случилась сегодня утром, что привело к отключению отопления. На данный момент аварийная бригада устраняет неполадки», — пояснил диспетчер. Тепло отключили в домах на улицах Заводская, Кирова, Фролова, Школьников и Татищева. Бригада будет работать на месте ЧП до полного устранения аварии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям