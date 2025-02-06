06 февраля 2025

Полсотни домов в Екатеринбурге остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление отключили утром Фото:

В Екатеринбурге утром 7 февраля жильцы 52 домов на ВИЗе остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской МУП «Екатеринбургэнерго».

«Авария случилась сегодня утром, что привело к отключению отопления. На данный момент аварийная бригада устраняет неполадки», — пояснил диспетчер.

Тепло отключили в домах на улицах Заводская, Кирова, Фролова, Школьников и Татищева. Бригада будет работать на месте ЧП до полного устранения аварии.

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В Екатеринбурге утром 7 февраля жильцы 52 домов на ВИЗе остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской МУП «Екатеринбургэнерго». «Авария случилась сегодня утром, что привело к отключению отопления. На данный момент аварийная бригада устраняет неполадки», — пояснил диспетчер. Тепло отключили в домах на улицах Заводская, Кирова, Фролова, Школьников и Татищева. Бригада будет работать на месте ЧП до полного устранения аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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