Полсотни домов в Екатеринбурге остались без отопления

Отопление отключили утром
В Екатеринбурге утром 7 февраля жильцы 52 домов на ВИЗе остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказали в диспетчерской МУП «Екатеринбургэнерго».
«Авария случилась сегодня утром, что привело к отключению отопления. На данный момент аварийная бригада устраняет неполадки», — пояснил диспетчер.
Тепло отключили в домах на улицах Заводская, Кирова, Фролова, Школьников и Татищева. Бригада будет работать на месте ЧП до полного устранения аварии.
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