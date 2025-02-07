Топ-менеджера пермского стратегического завода атаковали фальшивые журналисты

Генеральный директор пермского стратегического ОАО «Соликамский магниевый завод» Руслан Димухамедов попался на уловку мошенников. Они под видом журналистов федерального интернет-издания с помощью мессенджера Telegram смогли получить фотографию топ-менеджера предприятия.
«На этой неделе мошенники писали ряду руководителей Соликамского магниевого завода через Telegram, представляясь журналистом федерального издания. Для ответа на вопросы просили ответить на звонок по видеосвязи. Мошенникам удалось записать изображение гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова. Данное изображение, скорее всего, будет использовано для мошеннических схем», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении есть напоминание о том, что руководители завода, а также АО «Росатом Недра» и Госкорпорации «Росатом» ни под каким предлогом не звонят и не пишут работникам предприятий через мессенджеры и соцсети. Тем более — не звонят свои сотрудникам по видеосвязи. Чтобы исключить возможность звонков неизвестными лицами, на предприятии рекомендуют исключить эту функцию через настройки приложения.
Ранее мошенники пытались обмануть через мессенджеры рабочих завода. Представляясь руководителями предприятия, писали сотрудникам сообщения в Telegram и Viber. Расчет был на то, что человек поверит и начнет диалог с фальшивым топ-менеджером. А далее мошенник попытается убедить работника перечислить денежные средства на неизвестный счет или пройти по подозрительной ссылке.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим предприятием РФ. Занимается производством редкоземельных металлов, а также производит другую продукцию. Собственником ОАО «СМЗ» является госкорпорация «Росатом».
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