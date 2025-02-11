Госдума возьмется за защиту русского языка после замечания Путина

Госдума по поручению президента России Владимира Путина рассмотрит в особом порядке законопроект, направленный на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве. Законопроект был разработан в 2023 году, но его рассмотрение неоднократно откладывалось по различным причинам, пока в январе Путин не указал на необходимость его активизации.
«Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных (заимствованных) слов в публичном пространстве», — подчеркивается в пояснениях к законопроекту, пишут «Известия». Авторы предлагают, чтобы наименования, вывески и рекламные материалы были представлены на русском языке, с допустимым переводом на другие языки при условии равнозначности содержания и оформления.
Согласно информации от авторов законопроекта, новые правила должны обеспечить соблюдение норм современного литературного языка в общественных пространствах. Это предусматривает, что информация о товарах и акциях должна быть представлена на русском языке, а использование таких иностранных слов, как «coffee», «sale», «shop» на вывесках станет невозможным. Однако изменения не затронут торговые знаки и фирменные наименования.
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