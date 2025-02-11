В Пермском крае рядом с Кунгурской пещерой появится парк-отель с пляжем

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Комплекс будет работать круглый год
Комплекс будет работать круглый год Фото:

В Кунгурском округе (Пермский край) рядом с ледяной пещерой и камнем Ермак планируют построить парк-отель. Он будет работать круглый год. Информация о туристическом комплексе размещена в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Парк-отель включает в себя веревочный парк, веревочный мост, барнхаусы, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку», — сказано в сообщении. Уточняется, что на территории комплекса уже построили первый дом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на реке Усьва планировали построить горнолыжный центр. Но инвесторы отказались от этой идеи из-за нехватки денег.

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В Кунгурском округе (Пермский край) рядом с ледяной пещерой и камнем Ермак планируют построить парк-отель. Он будет работать круглый год. Информация о туристическом комплексе размещена в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». «Парк-отель включает в себя веревочный парк, веревочный мост, барнхаусы, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку», — сказано в сообщении. Уточняется, что на территории комплекса уже построили первый дом. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на реке Усьва планировали построить горнолыжный центр. Но инвесторы отказались от этой идеи из-за нехватки денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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