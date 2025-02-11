В Пермском крае рядом с Кунгурской пещерой появится парк-отель с пляжем

В Кунгурском округе (Пермский край) рядом с ледяной пещерой и камнем Ермак планируют построить парк-отель. Он будет работать круглый год. Информация о туристическом комплексе размещена в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».
«Парк-отель включает в себя веревочный парк, веревочный мост, барнхаусы, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку», — сказано в сообщении. Уточняется, что на территории комплекса уже построили первый дом.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на реке Усьва планировали построить горнолыжный центр. Но инвесторы отказались от этой идеи из-за нехватки денег.
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