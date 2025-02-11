Воробьев: в феврале в Хотькове запустят клинико-диагностический центр

11 февраля 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Клинико-диагностический центр построят в Подмосковье Автор фото: Константин Семенец В больничном комплексе подмосковного Хотьково, который открылся в январе 2025 года, в ближайшие месяцы запустят клинико-диагностический центр и стационар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Жители говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадежно устарела, и очень просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили новый современный комплекс, и теперь осталось только все запустить», — объяснил Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что этот больничный комплекс построили в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (ранее — «Здравоохранение»). По данным губернатора Подмосковья, в феврале там откроют клинико-диагностический центр, а в марте — стационар. Также сообщается, что в клинико-диагностическом центре разместят отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии. При этом в стационаре будут работать терапевтическое, реабилитационное, офтальмологическое отделения. Кроме этого, жителям Хотьково будет доступно отделение водолечебницы. Сам больничный комплекс открыли в начале этого года, в нем два отделения. Взрослое рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 100. В поликлинике также работает дневной стационар на 10 коек. Новое здание комплекса в семь раз больше предыдущего, которое построили более века назад. Теперь в больнице есть компьютерный томограф, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и УЗИ, ЛОР-комбайн. Прием ведут неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие врачи из Подмосковья и многих регионов страны, включая Санкт-Петербург и Карелию. С вводом двух новых корпусов штат медиков увеличат с 76 до 120 человек. Ранее власти Подмосковья сообщали о скором завершении капитального ремонта Волоколамской больницы. Его финансируют из бюджетных средств в рамках госпрограммы Подмосковья. На данный момент на объекте отремонтированы внутренние помещения, собран каркас для установки нового лифта. Также проведена модернизация систем жизнеобеспечения здания, включая водоснабжение, электроснабжение, отопление и вентиляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больничном комплексе подмосковного Хотьково, который открылся в январе 2025 года, в ближайшие месяцы запустят клинико-диагностический центр и стационар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Жители говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадежно устарела, и очень просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили новый современный комплекс, и теперь осталось только все запустить», — объяснил Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что этот больничный комплекс построили в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (ранее — «Здравоохранение»). По данным губернатора Подмосковья, в феврале там откроют клинико-диагностический центр, а в марте — стационар. Также сообщается, что в клинико-диагностическом центре разместят отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии. При этом в стационаре будут работать терапевтическое, реабилитационное, офтальмологическое отделения. Кроме этого, жителям Хотьково будет доступно отделение водолечебницы. Сам больничный комплекс открыли в начале этого года, в нем два отделения. Взрослое рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 100. В поликлинике также работает дневной стационар на 10 коек. Новое здание комплекса в семь раз больше предыдущего, которое построили более века назад. Теперь в больнице есть компьютерный томограф, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и УЗИ, ЛОР-комбайн. Прием ведут неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие врачи из Подмосковья и многих регионов страны, включая Санкт-Петербург и Карелию. С вводом двух новых корпусов штат медиков увеличат с 76 до 120 человек. Ранее власти Подмосковья сообщали о скором завершении капитального ремонта Волоколамской больницы. Его финансируют из бюджетных средств в рамках госпрограммы Подмосковья. На данный момент на объекте отремонтированы внутренние помещения, собран каркас для установки нового лифта. Также проведена модернизация систем жизнеобеспечения здания, включая водоснабжение, электроснабжение, отопление и вентиляцию.