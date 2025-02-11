В ХМАО опубликовали компромат на депутата, обличающего власти

В Пыть-Яхе (ХМАО) нашли компромат на депутата городской думы Людмилу Завадскую, неоднократно критиковавшую местные власти за нарушения при благоустройстве. Группы «ПП онлайн» в соцсети «Вконтакте» разместила сообщение о том, что Завадская якобы много лет ворует ресурсы у горожан, проведя незаконную врезку к сетям теплоснабжения.
«Депутат Пыть-Яха Людмила Завадская, проживая в дорогом коттедже много лет, ворует ресурсы у города и его жителей. Одна из жительниц 2а микрорайона пожаловалась на низкую температуру в батареях отопления. После проверки обращения выяснилось, что на соседнем земельном участке, где проживает депутат Завадская, минуя приборы учета сделана незаконная врезка в городские сети, и используется для отопления теплиц. Депутат призналась в совершенном деянии, но попросила оформить всё тем же днём в который выяснились её мошеннические действия, чтобы минимизировать свой ущерб и избежать уголовного дела. Материал проверки находится в ОМВД Пыть-Яха», — указано в публикации.
Завадская в беседе с журналистом URA.RU подтвердила наличие врезки, но уточнила, что речь идет о недавнем подключении. «Силовики проникли ко мне на участок, когда меня не было дома. Присоединение произошло в конце января 2025 года, прорвало трубу и мы вызывали УГХ. После замены один из сотрудников предложил мне провести врезку, и через несколько дней я подала документы на ее оформление. Однако мне пришел отказ. Трубы снова отрезали 10 февраля, и я готова все оплатить. У меня в 2016 году была такая же абсолютно законная врезка в этом же месте, но мы через год ее отключили и перешли на автономное отопление. Информация в паблике не соответствует действительности», — прокомментировала депутат.
Источник в силовых структурах округа уточнил, что материалы переданы в Следственный комитет, поскольку депутат является спецсубъектом. «Однако речь не идет о многолетней врезке, в материалах проверки фигурирует период с сентября 2024 по январь 2025 года», — сообщил информатор в одном из ведомств.
Собеседник, близкий к другому силовому блоку, уточнил, что нарушение выявило муниципальное предприятие «Управление городского хозяйства». «В конце января УГХ установил, что на участке есть врезка на тепло. Документов не обнаружили на установку. Они провели полную проверку своим оборудованием и вызвали полицию, выезжала следственно-оперативная группа», — пояснил инсайдер.
Информаторы в силовых структурах округа поясняют, что проверку проводит СК. Комментарии пресс-служб Следственного комитета и полиции Югры ожидаются.
История серьезно ударила по имиджу депутата, которая много раз указывала местным властям на нарушения. У нее и без этого были разногласия с руководством думы и городскими чиновниками.
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