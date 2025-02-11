Челябинский и Тульский губернаторы подписали план совместных действий

11 февраля 2025 в 22:47 Размер текста - 17 +

В ходе встречи Алексей Текслер заострил внимание на ключевых отраслях в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернаторы Челябинской и Тульской областей, Алексей Текслер и Дмитрий Миляев, 11 февраля подписали план совместных мероприятий, который предусматривает развитие взаимодействия в ключевых отраслях экономики, таких как машиностроение, металлургия и приборостроение. Также руководители обсудили перспективы развития кооперации между территориями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Готовы предложить комплексное решение по интеграции, роботизации технологических процессов с использованием роботизированной техники. У нас действует первый в стране завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. Развиваем образовательную составляющую, компетенции. Открыта новая кафедра на базе Южно-Уральского госуниверситета. В школах открываются губернаторские инженерные классы с акцентом именно на роботизацию. Мы не только выпускаем роботов, но и помогаем интегрировать их в любое действующее производство», — подчеркнул Алексей Текслер. Также губернаторы обсудили возможности сотрудничества в областях спорта, образования, культуры и туризма, акцентировав внимание на потенциале не только в промышленной, но и в социальной сфере. Встреча завершилась подписанием плана совместных мероприятий и соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами регионов. Визит тульской делегации стал продолжением взаимодействия, которое было анонсировано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Текслер и Дмитрий Миляев в рамках рабочего визита делегации почтили память Героев. Они возложили цветы на мемориальный комплекс Вечный огонь в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторы Челябинской и Тульской областей, Алексей Текслер и Дмитрий Миляев, 11 февраля подписали план совместных мероприятий, который предусматривает развитие взаимодействия в ключевых отраслях экономики, таких как машиностроение, металлургия и приборостроение. Также руководители обсудили перспективы развития кооперации между территориями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Готовы предложить комплексное решение по интеграции, роботизации технологических процессов с использованием роботизированной техники. У нас действует первый в стране завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. Развиваем образовательную составляющую, компетенции. Открыта новая кафедра на базе Южно-Уральского госуниверситета. В школах открываются губернаторские инженерные классы с акцентом именно на роботизацию. Мы не только выпускаем роботов, но и помогаем интегрировать их в любое действующее производство», — подчеркнул Алексей Текслер. Также губернаторы обсудили возможности сотрудничества в областях спорта, образования, культуры и туризма, акцентировав внимание на потенциале не только в промышленной, но и в социальной сфере. Встреча завершилась подписанием плана совместных мероприятий и соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами регионов. Визит тульской делегации стал продолжением взаимодействия, которое было анонсировано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Текслер и Дмитрий Миляев в рамках рабочего визита делегации почтили память Героев. Они возложили цветы на мемориальный комплекс Вечный огонь в Челябинске.