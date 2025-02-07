07 февраля 2025

ЕС идет на уступки Трампу, чтобы избежать пошлин

FT: ЕС готов предложить США крупное снижение пошлин на импорт американских машин
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС могут снизить пошлины на ввоз авто из США
В ЕС могут снизить пошлины на ввоз авто из США Фото:

В Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов, обещанных лидером Штатов Дональдом Трампом в отношении товаров из Европы. Об этом рассказал председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге.

«ЕС готов снизить свою десятипроцентную импортную пошлину на американские автомобили ближе к 2,5 %, взимаемым США», — передает газета Financial Times слова Ланге. Чиновник уточнил, что снижение пошлин может снять напряжение в отношениях Евросоюза и США.

Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если европейские страны не начнут наращивать закупки нефти и газа у США. По мнению американского лидера, эта мера должна снизить дисбаланс в торговле между Штатами и Европой, передает RT.

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В Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов, обещанных лидером Штатов Дональдом Трампом в отношении товаров из Европы. Об этом рассказал председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге. «ЕС готов снизить свою десятипроцентную импортную пошлину на американские автомобили ближе к 2,5 %, взимаемым США», — передает газета Financial Times слова Ланге. Чиновник уточнил, что снижение пошлин может снять напряжение в отношениях Евросоюза и США. Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если европейские страны не начнут наращивать закупки нефти и газа у США. По мнению американского лидера, эта мера должна снизить дисбаланс в торговле между Штатами и Европой, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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