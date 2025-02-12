Зеленский: Джонсон не влиял на решение Украины не вести переговоры с Россией

Зеленский отвергает утверждения, что Борис Джонсон отговорил его от мирного соглашения 2022 года
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон никак не влиял на решение Украины не заключать сделку с Россией по урегулированию конфликта в 2022 году. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Владимир Зеленский ... раскритиковал заявления о том, что Борис Джонсон сорвал возможное мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года, назвав их „нелогичными“», — пишет The Guardian. Зеленский дал изданию интервью на эту тему.
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