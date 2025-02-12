Зеленский: Джонсон не влиял на решение Украины не вести переговоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский отвергает утверждения, что Борис Джонсон отговорил его от мирного соглашения 2022 года
Зеленский отвергает утверждения, что Борис Джонсон отговорил его от мирного соглашения 2022 года Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон никак не влиял на решение Украины не заключать сделку с Россией по урегулированию конфликта в 2022 году. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский ... раскритиковал заявления о том, что Борис Джонсон сорвал возможное мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года, назвав их „нелогичными“», — пишет The Guardian. Зеленский дал изданию интервью на эту тему.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон никак не влиял на решение Украины не заключать сделку с Россией по урегулированию конфликта в 2022 году. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Владимир Зеленский ... раскритиковал заявления о том, что Борис Джонсон сорвал возможное мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года, назвав их „нелогичными“», — пишет The Guardian. Зеленский дал изданию интервью на эту тему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...