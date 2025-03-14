В Челябинской области доля частных домов и коттеджей увеличилась до 58%

В Челябинской области в 2024 году доля рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличилась до 58%. Большинство челябинцев хотели бы переехать в коттеджный поселок за город, а 59% планируют это сделать в ближайшее время, сообщили аналитики «Группы Голос».
«Рост сегмента ИЖС в Челябинской области продолжается, за 2024 год его доля составила 58% от общего объема ввода жилья. Но вместе с желанием переехать за город у покупателей возникают новые требования — к сервису, инфраструктуре и организации жизни», — сообщили аналитики «Группы Голос» со ссылкой на данные Росстата и ДОМ РФ.
Как отметили аналитики, популярность частных домов в Челябинске растет из-за притока спроса с рынка квартир. Благодаря федеральным программам, льготной ипотеке и программе социальной газификации приобретать дома вместо квартир по-прежнему более выгодно. При этом больше всего домов ИЖС строят сейчас в Сосновском районе Челябинска.
Там идет активное жилищное строительство, а также появляются интересные комплексные проекты. На юге Челябинска пока строится меньше всего частных домов, тем не менее для этого там есть потенциал. Новое строительство на юге города ведётся в основном за счет частных инициатив. На севере и востоке города традиционно возводится мало ИЖС. Это связано с близостью промышленных зон и слаборазвитой инфраструктурой. И пока в южном направлении нет проектов комплексного освоения, в западном — конкуренция между девелоперами стимулирует развитие не только самих поселков, но и сопутствующей инфраструктуры
При этом, по результатам глубинных интервью, проведенных с жителями современных ЖК в Челябинске, 90% хотели бы жить за городом постоянно или в гибридном формате, когда в городской квартире решаются повседневные вопросы, а загородный дом становится местом для отдыха. При этом важно, чтобы он находился рядом с городом.
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