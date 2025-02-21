Угнал танк, нарушил устав и сколотил команду КВН: где и как служили пермские политики

Пермские политики проходили военную службу на флоте и государственной границе

21 февраля 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Пермские политики рассказали о службе в армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди пермских политиков немало тех, кто прошел службу в армии, охранял границы страны или проходил военные сборы. При этом многие из них вспоминают об этом времени, как об одном из лучших промежутков своего жизненного пути. В преддверии Дня защитников Отечества URA.RU решило выяснить у депутатов и чиновников Перми, где и как они проходили военную службу. Игорь Шубин служил в военно-морском флоте Фото из личного архива И.Шубина Депутат Госдумы и корабельный старшина Пермский политик Игорь Шубин, который с 2016 года по настоящее время является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, проходил срочную службу в рядах Военно-морского флота СССР. Было это в период с 1974 по 1977 год. Служить будущему народному избраннику пришлось на Балтике. Призвали в армию Игоря Шубина спустя год после работы фрезеровщиком на Пермском телефонном заводе. На вопрос корреспондента URA.RU о службе на флоте ответил кратко: «Горжусь службой в ВМФ СССР. Главный корабельный старшина Шубин». Василий Кузнецов служил в танковом полку в ГДР Фото из личного архива В. Кузнецова Танковый марш-бросок депутата Кузнецова Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов служил в группе советских войск в Германии с 1985 по 1987 год в танковом полку прикрытия госграницы ГДР. Демобилизовался в звании старшины. «Во время танкового марша наткнулись на брошенный танк армии ГДР. Заглох, видимо. Как ни странно, это был наш Т-34, которые после модернизации стояли у них на вооружении вместе с современными танками. Командир полка скомандовал отбуксировать танк к нам в парк, нечего бросать боевые машины, мол. Если не заберут, говорит, сделаем памятник советским танкистам. На следующий день в гарнизон приехала комиссия из штаба армии и представители Министерства обороны ГДР, которые просили танк вернуть. А он уже на ходу, наши механики починили его. Жалко было, но отдали, конечно», — поделился с URA.RU воспоминаниями Василий Кузнецов. Игорь Сапко служил на Черноморском флоте Фото из личного архива И.Сапко Моряк и капитан команды КВН Уполномоченный по правам человека в Пермском крае и бывший мэр Перми Игорь Сапко свою военную службу проходил на Черноморском флоте. Вспоминает, что часть у него была закрытая, но имелась возможность отправиться в командировку. «Лучшей наградой для нас было попасть в рабочую командировку, сопровождая кого-то из руководства части в штаб флота в Севастополь. Ну и в принципе все всегда были рады выйти за пределы части. Часть находилась рядом с местным колхозом. И однажды летом туда приехали студентки одного из педвузов, собирать виноград. Узнав об этом, мы предложили замполиту организовать культурное мероприятие — соревнование КВН. Замполит и студентки были не против. В итоге мы сколотили команду, капитаном которой был я, поучаствовали в игре, а потом были танцы. Наша часть выиграла, но шутки у всех были веселые», — вспоминает Игорь Сапко. Дмитрий Малютин служил в РВСН Фото из личного архива Д. Малютина Ракетная дивизия председателя гордумы Председатель Пермской городской Думы Игорь Малютин мечтал стать военным с самого детства. Службу ему в итоге пришлось проходить в ракетных войсках. «Я родился в маленьком шахтерском городке в Казахстане, отец был шахтером. И вся жизнь там вертелась вокруг шахты. А мне хотелось чего-то другого, хотелось увидеть страну. И как-то так получилось, что я решил делать армейскую карьеру. У нас в семье не было военных, хотел стать первым. Фильм „Офицеры“, конечно, сыграл свою роль, но и вообще, служить в армии тогда считалось престижным делом», — вспоминает Малютин в разговоре с корреспондентом URA.RU. После окончания суворовского училища Малютин поступил в Пермское высшее военно-командное инженерное училище на «четвертый „секретный“ факультет». Затем служил в ЗАТО «Звездный», в дивизии ракетных войск стратегического назначения. «Тут были полноценные боевые дежурства, постоянные тренировки, техобслуживание. Было ощущение, что мы нужны Родине и служим не зря», — рассказывает Дмитрий Малютин. Олег Постников проходил военные сборы в Одессе Из личного архива О.Постникова Военные сборы пермского лидера ЛДПР Депутат Законодательного Собрания Пермского края и руководитель парламентской фракции ЛДПР Олег Постников в армии не служил. Но ему довелось принимать участие в военных сборах. Проходили они в 1986 году под Одессой. «Ехали на поезде Пермь — Одесса. Спал на третьей полке, потому что был самый худой. Было лето, и созрели абрикосы-дички. Мы брали сапоги от ОЗК (общевойсковой защитный комплект), набивали их абрикосами, а потом ели их в казарме. А ночами, вместо того чтобы спать, в нарушение Устава мы смотрели Чемпионат Мира по футболу. Больше всего запомнился, конечно, Марадона», — делится воспоминаниями Олег Постников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди пермских политиков немало тех, кто прошел службу в армии, охранял границы страны или проходил военные сборы. При этом многие из них вспоминают об этом времени, как об одном из лучших промежутков своего жизненного пути. В преддверии Дня защитников Отечества URA.RU решило выяснить у депутатов и чиновников Перми, где и как они проходили военную службу. Депутат Госдумы и корабельный старшина Пермский политик Игорь Шубин, который с 2016 года по настоящее время является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, проходил срочную службу в рядах Военно-морского флота СССР. Было это в период с 1974 по 1977 год. Служить будущему народному избраннику пришлось на Балтике. Призвали в армию Игоря Шубина спустя год после работы фрезеровщиком на Пермском телефонном заводе. На вопрос корреспондента URA.RU о службе на флоте ответил кратко: «Горжусь службой в ВМФ СССР. Главный корабельный старшина Шубин». Танковый марш-бросок депутата Кузнецова Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов служил в группе советских войск в Германии с 1985 по 1987 год в танковом полку прикрытия госграницы ГДР. Демобилизовался в звании старшины. «Во время танкового марша наткнулись на брошенный танк армии ГДР. Заглох, видимо. Как ни странно, это был наш Т-34, которые после модернизации стояли у них на вооружении вместе с современными танками. Командир полка скомандовал отбуксировать танк к нам в парк, нечего бросать боевые машины, мол. Если не заберут, говорит, сделаем памятник советским танкистам. На следующий день в гарнизон приехала комиссия из штаба армии и представители Министерства обороны ГДР, которые просили танк вернуть. А он уже на ходу, наши механики починили его. Жалко было, но отдали, конечно», — поделился с URA.RU воспоминаниями Василий Кузнецов. Моряк и капитан команды КВН Уполномоченный по правам человека в Пермском крае и бывший мэр Перми Игорь Сапко свою военную службу проходил на Черноморском флоте. Вспоминает, что часть у него была закрытая, но имелась возможность отправиться в командировку. «Лучшей наградой для нас было попасть в рабочую командировку, сопровождая кого-то из руководства части в штаб флота в Севастополь. Ну и в принципе все всегда были рады выйти за пределы части. Часть находилась рядом с местным колхозом. И однажды летом туда приехали студентки одного из педвузов, собирать виноград. Узнав об этом, мы предложили замполиту организовать культурное мероприятие — соревнование КВН. Замполит и студентки были не против. В итоге мы сколотили команду, капитаном которой был я, поучаствовали в игре, а потом были танцы. Наша часть выиграла, но шутки у всех были веселые», — вспоминает Игорь Сапко. Ракетная дивизия председателя гордумы Председатель Пермской городской Думы Игорь Малютин мечтал стать военным с самого детства. Службу ему в итоге пришлось проходить в ракетных войсках. «Я родился в маленьком шахтерском городке в Казахстане, отец был шахтером. И вся жизнь там вертелась вокруг шахты. А мне хотелось чего-то другого, хотелось увидеть страну. И как-то так получилось, что я решил делать армейскую карьеру. У нас в семье не было военных, хотел стать первым. Фильм „Офицеры“, конечно, сыграл свою роль, но и вообще, служить в армии тогда считалось престижным делом», — вспоминает Малютин в разговоре с корреспондентом URA.RU. После окончания суворовского училища Малютин поступил в Пермское высшее военно-командное инженерное училище на «четвертый „секретный“ факультет». Затем служил в ЗАТО «Звездный», в дивизии ракетных войск стратегического назначения. «Тут были полноценные боевые дежурства, постоянные тренировки, техобслуживание. Было ощущение, что мы нужны Родине и служим не зря», — рассказывает Дмитрий Малютин. Военные сборы пермского лидера ЛДПР Депутат Законодательного Собрания Пермского края и руководитель парламентской фракции ЛДПР Олег Постников в армии не служил. Но ему довелось принимать участие в военных сборах. Проходили они в 1986 году под Одессой. «Ехали на поезде Пермь — Одесса. Спал на третьей полке, потому что был самый худой. Было лето, и созрели абрикосы-дички. Мы брали сапоги от ОЗК (общевойсковой защитный комплект), набивали их абрикосами, а потом ели их в казарме. А ночами, вместо того чтобы спать, в нарушение Устава мы смотрели Чемпионат Мира по футболу. Больше всего запомнился, конечно, Марадона», — делится воспоминаниями Олег Постников.