В США поставили на место главу Минобороны Британии за слова о Путине и Трампе

Разведчик Риттер осудил слова главы Минобороны Британии о беседе Путина и Трампа
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На министра обороны Британии обрушились с критикой за высказывание о переговорах
На министра обороны Британии обрушились с критикой за высказывание о переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Отставной американский разведчик Скотт Риттер выразил критику в адрес министра обороны Великобритании Джона Хили. Последний сказал, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом не могут проходить без участия Украины.

«Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли», — написал Риттер в соцсети X.

Ранее издание The New York Times рассказало о большой победе Владимира Путина в контексте украинского конфликта, оценивая общение российского лидера и Трампа. Также там отметили, что переговоры между США и Россией подтвердили провал Запада в попытке изолировать Москву.

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Отставной американский разведчик Скотт Риттер выразил критику в адрес министра обороны Великобритании Джона Хили. Последний сказал, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом не могут проходить без участия Украины. «Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли», — написал Риттер в соцсети X. Ранее издание The New York Times рассказало о большой победе Владимира Путина в контексте украинского конфликта, оценивая общение российского лидера и Трампа. Также там отметили, что переговоры между США и Россией подтвердили провал Запада в попытке изолировать Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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