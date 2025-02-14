Отставной американский разведчик Скотт Риттер выразил критику в адрес министра обороны Великобритании Джона Хили. Последний сказал, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом не могут проходить без участия Украины.
«Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли», — написал Риттер в соцсети X.
Ранее издание The New York Times рассказало о большой победе Владимира Путина в контексте украинского конфликта, оценивая общение российского лидера и Трампа. Также там отметили, что переговоры между США и Россией подтвердили провал Запада в попытке изолировать Москву.
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